李대통령, 3월 1~4일 싱가포르·필리핀 국빈방문

3월 1~3일 싱가포르·3~4일 필리핀 방문

靑 “양국 국민이 체감할 성과 도출할 것”

이미지 확대 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.2.26 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.2.26 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 다음 달 1일부터 4일까지 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다.강유정 청와대 대변인은 27일 서면 브리핑에서 “이 대통령이 다음 달 1일부터 3일까지 싱가포르에서 로렌스 웡 총리와 정상회담 및 친교 오찬, 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담 및 국빈 만찬을 할 예정”이라고 밝혔다. 이 대통령은 양국이 공동으로 개최하는 ‘인공지능(AI) 커넥트 서밋’에도 참석해 양국의 미래 AI 리더들과 대화를 나눌 예정이다.강 대변인은 “싱가포르는 역내 자유무역질서를 선도하는 교통, 물류 및 금융의 허브로, 한-싱 양국은 작년 수교 50주년을 맞아 전략적 동반자 관계를 수립한 바 있다”며 “양국은 격상된 관계에 걸맞게 통상·투자·인프라 등 기존 협력을 한층 공고히 하는 한편, AI·원전 등 미래 유망 분야로 협력의 외연을 확대할 것으로 기대된다”고 설명했다.이 대통령은 이어 3일부터 4일까지 필리핀 마닐라를 방문해 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담 및 국빈 만찬을 갖고 비즈니스 포럼 등 일정을 소화할 예정이다. 한-필리핀 정상회담이 개최되는 3일은 수교 77주년이 되는 날이다. 강 대변인은 “양국은 이번 방문을 계기로 방산·인프라·통상 등 분야에서 실질 협력을 더욱 심화하고, 원전·조선·핵심광물·AI 등 미래 유망 분야에서 협력의 기반을 강화해 나갈 것”이라고 전했다.강 대변인은 “순방을 계기로 강화된 이 대통령과 싱가포르·필리핀 두 정상 간 유대와 신뢰를 토대로 향후 이 두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진해 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하고, 국제무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.