[포토] 한·브라질 정상 내외, 청와대 상춘재 앞에서 기념촬영

이재명 대통령은 23일 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 부부와 ‘치맥’(치킨과 맥주) 회동을 가졌다.이 대통령 부부는 이날 오후 청와대 상춘재에서 브라질산 닭고기로 만든 한국식 치킨과 브라질 닭요리, 생맥주를 먹으며 룰라 대통령 부부와 친교 일정을 소화했다고 강유정 청와대 대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다.친교 행사가 이뤄진 상춘재에는 이 대통령 부부가 마련한 선물이 전시됐다.무병장수를 기원하는 호작도를 비롯해 한국 화장품, 축구 국가대표팀 유니폼, 삼성 휴대전화, 미용기기, 반려견 용품 외에도 김혜경 여사가 직접 쓴 요리책 ‘밥을 지어요’가 룰라 대통령 부부에게 전해졌다.친교 행사에 앞서 청와대 영빈관에서 진행된 만찬에서는 룰라 대통령 부부와 브라질 대표단, 청와대 참모와 정부 인사, 정·재계 등 인사들이 함께했다.이날 만찬은 브라질식 망고 살사를 곁들인 대게 샐러드와, 브라질식 바비큐, 한식양념갈비, 브라질 너트 견과류 조림 등 한국과 브라질 문화의 화합을 보여주는 메뉴로 채워졌다.특히 브라질식 소고기 꼬치요리인 슈하스코 바비큐에 착안해 유명 예능 프로그램인 ‘흑백요리사2’에 출연한 유용욱 셰프가 선보인 갈비 바비큐 요리가 주목받았다.만찬 공연에서는 재즈 보컬리스트 웅산과 국악인 유태평양이 판소리 수궁가를 흥겨운 재즈로 재해석한 ‘토끼 이야기’를 선보였고, 브릴란떼 어린이 합창단이 양국 정상의 공통 경험인 노동자를 상징하는 곡 ‘사계’를 불렀다.만찬에는 강훈식 비서실장과 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 이재용 삼성그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 세징야 대구 FC 축구선수, 이승연 화가 등이 함께했다.