[포토] 김혜경 여사, 브라질 영부인에게 한복 선물

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 21일 호잔젤라 다시우바 브라질 영부인과 경기 파주의 국립민속박물관을 찾아 친교를 다졌다.김 여사는 이날 옅은 옥빛의 한복을 입고 오후 2시 30분께 다시우바 여사와 박물관에 도착했다.두 사람은 먼저 박물관 1층 로비에서 열린 ‘브라질 리우 카니발:아프리카의 영혼, 삼바의 리듬’ 전시를 관람했다.다시우바 여사는 김 여사에게 직접 브라질 문화와 역사를 설명하며 “삼바축제에 방문해 달라”고 초청했고, 김 여사도 “전시를 보게 돼 영광”이라고 화답했다.전은수 청와대 부대변인은 “다시우바 여사가 체험 전시 공간에서 직접 축제용 북을 치며 삼바 리듬을 선보이자 김 여사가 박수를 치며 환하게 웃기도 했다”고 전했다.수장고로 이동한 두 사람은 떡살(떡을 만드는 조리도구)과 소반, 반닫이 등을 관람했다.다시우바 여사는 한국의 비녀·노리개 등 장신구에도 관심을 보였으며, 김 여사가 용도와 착용법 등을 설명했다.두 사람은 박물관 관람을 마치고 차담회를 가졌다.차담회에서 다시우바 여사는 브라질의 퍼레이드에 관해 언급하며 “방문해주시면 좋겠다”고 김 여사를 재차 초청했고, 김 여사도 “(일정을) 맞춰보면 좋겠다”고 답했다.다시우바 여사 일행이 한국 드라마에 애정을 드러내자 김 여사는 “K팝뿐만 아니라 K-드라마도 세계를 정서적으로 묶는 큰 역할을 하고 있다”며 반겼다.이어 다시우바 여사가 대학 시절 피아노를 전공한 김 여사에게 “지금도 피아노를 치느냐”고 묻자 김 여사는 “남편의 정치 여정을 함께 하다 보니 연주 기회가 없어졌다”고 답했다고 한다.전 부대변인은 “두 여사는 각자의 남편이 비슷한 점을 많이 갖고 있다는 데 공감했다”며 “김 여사가 ‘룰라 대통령께서 힘드실 때 헌신적으로 뒷받침한 다시우바 여사를 존경한다’고 말했다”고 밝혔다.다시우바 여사는 22일부터 2박 3일 일정으로 국빈 방한 예정인 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인으로, 룰라 대통령에 앞서 미리 입국해 김 여사와 친교를 나눴다.