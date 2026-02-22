李대통령 ‘안중근 유묵 귀환’ 박찬대 SNS 인용… “국민과 함께 환영”

“나라 위해 희생한 분들 특별예우

독립은 강한 의지·투쟁으로 성취”

이미지 확대 김황식(왼쪽 첫 번째) 안중근의사 승모회 이사장이 지난 20일 서울 중구 안중근의사기념관에서 열린 안중근의사 유묵 전달식에서 유영렬(두 번째) 안중근의사기념관장, 박찬대 더불어민주당 의원 등과 함께 유묵을 살펴보고 있다.

국가보훈부 제공 닫기 이미지 확대 보기 김황식(왼쪽 첫 번째) 안중근의사 승모회 이사장이 지난 20일 서울 중구 안중근의사기념관에서 열린 안중근의사 유묵 전달식에서 유영렬(두 번째) 안중근의사기념관장, 박찬대 더불어민주당 의원 등과 함께 유묵을 살펴보고 있다.

국가보훈부 제공

2026-02-23 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 22일 안중근 의사의 유묵이 귀환했다는 인천시장 후보 박찬대 더불어민주당 의원의 글을 인용하며 환영의 소회를 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 6·3 지방선거 인천시장 출마를 선언한 박 의원이 ‘안 의사의 유묵이 116년 만에 고국으로 돌아왔다’고 소개한 게시물을 공유하면서 “테러리스트가 아닌, 대한의군 참모중장 안중근 의사 유묵의 귀환을 국민과 함께 환영한다. 수고 많으셨고 감사하다”고 적었다. 그러면서 “국민주권정부도 안중근 의사 유해 발굴과 송환을 위해 최선을 다하고 있다”고 했다.이 대통령은 “독립과 자주는 저절로 오는 것이 아니라 강고한 의지와 끊임없는 투쟁으로 성취되고 지켜진다”며 “나라를 되찾고 지키기 위해 헌신하며 특별한 희생을 치른 분들에 대해 우리는 끊임없이 기록하고 기억하며 특별한 예우를 다해야 한다”고 강조했다. 또 “독립운동하면 3대가 망하고 친일·매국하면 3대가 흥한다는 나라에서 누가 조국과 국민을 위해 흔쾌히 나서겠느냐”며 “이제 모든 것을 제자리로 되돌려 놓아야 한다”고 덧붙였다.박 의원은 전날 X에 “일본의 침략에 반대했던 작가 도쿠토미 겐지로가 안 의사의 필치에 담긴 ‘인류 보편의 양심과 기개’에 감명받아 평생 간직해온 작품”이라며 “이번 귀환을 성사시키고자 일본 정치권과 소통하며 간곡히 협조를 구했다”고 설명했다. 앞서 일본 도쿄도는 안 의사가 1910년 뤼순감옥에서 남긴 유묵 ‘빈이무첨 부이무교’(貧而無諂 富而無驕·가난하지만 아첨하지 않고 부유해도 교만하지 않다)를 6개월간 안중근의사기념관에 대여했다. 유묵은 지난 20일 한국에 도착했다. 국가보훈부는 안 의사 순국 116기인 다음 달 26일 기념관에 이를 공개할 예정이다.