[포토] 이 대통령 내외, 카이스트 졸업식 참석

2026 밀라노 올림픽
[포토] 이 대통령 내외, 카이스트 졸업식 참석

입력 2026-02-20 15:05
수정 2026-02-20 15:05
이재명 대통령은 20일 대전 한국과학기술원(KAIST) 본원에서 열린 학위수여식에 참석했다.

이날 이 대통령은 “단단한 이공계 안전망을 구축해 적어도 돈이 없어서 연구를 멈추는 일은 없도록 만들겠다”고 말했다. 이어 “이러한 확고한 신념 아래 우리 정부는 연구개발(R＆D) 삭감으로 무너진 연구 생태계를 복원하는 일에 온 힘을 쏟고 있다”고 밝혔다.

또한 이 대통령은 “실험실 창업이든, 세상이 아직 상상하지 못한 미지의 이론이든 상관없다. 정부를 믿고 마음껏 도전해달라”며 “여러분이 열어갈 빛나는 미래와 가능성에 아낌없이 투자하겠다”고 약속했다.

아울러 “익숙한 옛길을 넘어 새로운 길을 개척하는 일이기에 더 많은 실패가 도사리고 있고, 예상치 못한 시행착오에 마주할지도 모른다”며 “그 어떤 어려움도 여러분의 용기를 꺾지 못하도록 정부가 든든한 동반자이자 후원자가 되겠다”고 재차 강조했다.

사진은 이 대통령과 김혜경 여사가 한국과학기술원(KAIST)에서 열린 학위수여식에서 졸업생들과 기념촬영을 하고 있는 모습이다.
온라인뉴스부
