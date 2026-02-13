李대통령이 안방으로 들여온 ‘생중계 회의’…효능감 굳힐까

지난해 7월 첫 ‘생중계 국무회의’ 시작돼

자막 달아 접근성 높여… ‘읽는’ 국무회의로

범정부 확산세… “집단지성 모아 신뢰 확보”

이미지 확대 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.2.10 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.2.10 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 9일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. 2025.12.9 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 9일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. 2025.12.9 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

(이재명 대통령, 지난해 12월 23일 국무회의 발언)대통령과 정부 부처 장관들이 국정을 논하는 국무회의가 안방으로 들어왔다. 이재명 정부 들어 대부분의 국무회의 내용이 생중계되고 있다. 회의 공개의 배경과 기술적 진화, 그리고 범정부로 확산 중인 생중계 풍경을 15일 짚어봤다.이재명 정부가 출범한 이후 지난해 7월 29일 첫 국무회의를 시작으로 대부분의 대통령 주재 국무회의가 생중계되고 있다. 과거 정부에서 대통령의 모두발언만 5~10분 내외로 공개하던 관행에서 벗어나 안건 발표와 장관들과의 토론 과정을 모두 중계하는 파격적인 행보를 보인 것이다. 국정 논의 과정이 투명하게 알려져야 한다는 이 대통령의 지침에 따른 조치다.생중계 확대는 이 대통령이 국민의 ‘집단 지성’을 신뢰한 결과다. 이 대통령은 지난해 12월 23일 부산 해양수산부 신청사에서 열린 국무회의에서 “국민의 집단 지성은 언제나 가장 현명한 해답을 찾아낸다는 점을 깊이 인식해야 한다”며 “(업무보고) 생중계 과정에서 일부 부처의 미흡한 보고를 국민이 댓글을 통해 실시간으로 지적하고 바로잡은 사례도 많았다”고 설명했다. 그러면서 “국민의 뜻을 국정 전반에 일상적으로 반영하는 게 지금의 시대정신이고, 국민주권 정부가 나아가야 할 길”이라고 강조했다.최근엔 생중계 국무회의가 ‘읽는’ 회의로 진화했다. 지난달 20일 국무회의부턴 생중계 화면에 이 대통령과 참석자들의 발언이 실시간으로 문자화돼 송출되고 있다. 강유정 청와대 대변인은 “국정운영에 대한 사항을 국민께 빠르고 정확하게 전달하려는 국민주권 정부의 국정 철학을 반영한 조치”라며 “이제 시청자는 소리를 듣지 않더라도 쉽게 국무회의 내용을 확인할 수 있게 됐다”고 도입 배경을 설명했다.생중계를 활용한 국정 공개 기조는 범정부 차원으로 확대하는 모습이다. 김민석 국무총리는 지난달 15일 국가정책조정회의를 열어 정책 결정 과정의 생중계를 늘리고 정책 수혜자별 맞춤형 콘텐츠를 제작하기로 했다. 이런 기조에 발맞춰 산하기관의 업무보고와 부처별 토론회·주요 행사 등이 유튜브를 통해 생중계되는 사례가 점차 늘고 있다.생중계를 통한 국정운영의 투명성 확대 기조는 앞으로도 지속될 전망이다. 이 대통령은 지난해 12월 16일 정부세종청사에서 주재한 국무회의 모두발언에서 “최초로 생중계되는 업무보고에 대한 국민의 관심이 매우 높다”며 “정책을 투명하게 검증하면서 집단지성을 모아야만 정책에 대한 신뢰도가 커진다”고 밝혔다. 안방으로 들어온 국무회의가 ‘보여주기식 행정’이라는 우려를 넘어 실질적인 정책 신뢰 제고로 이어질 수 있을지 주목된다.