[속보] 이 대통령, 내일 정청래-장동혁 청와대 초청해 오찬

이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 악수하는 모습을 보고 있다. 2025.9.8 대통령실통신사진기자단

靑 "李대통령-여야 대표, 의제 제한 없이 의견교환"

신진호 기자