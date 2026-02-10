더딘 입법 질타한 李 “국회 가서 빌더라도 신속하게 추진해야”

李대통령 국무회의 주재

이미지 확대 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 대화하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 대화하고 있다.

뉴스1

2026-02-11 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 10일 “현재와 같은 입법 속도로는 국제사회의 변화에 능동적으로 대처하기가 매우 어렵다”고 국회를 질타했다. 미국 관세 재인상 압박의 원인으로 지목된 대미투자특별법 처리 지연을 두고 여당을 비판한 발언으로 풀이된다.이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 주재하고 “웬만하면 국회에 이런 이야기 안 드리려고 했는데 좀 말씀드려야 할 것 같다”며 이처럼 말했다.이 대통령은 “지금 대한민국이 처한 상황은 과거 평상시와 좀 다르다”며 “국제 사회의 불안정성이 매우 높고 국가 간 경쟁이 질서까지 무너져갈 정도로 치열하다”고 분석했다. 이어 “이런 상황에서는 국내 단합과 또 개혁 조치가 매우 중요하다”고 덧붙였다. 이 대통령은 다시 한번 국회가 입법에 속도를 낼 것을 주문하며 “여야를 떠나서 주권자 국민을 대리하는 공복으로서 하나 된 힘을 발휘하는 국익 우선 정치를 부탁드린다”고 강조했다. 또 정부를 향해 “시급한 입법을 위해 국회를 더 적극적으로 설득하고 부탁하고, 가서 빌더라도 신속히 할 수 있도록 해 달라”고 했다.이 대통령은 국회 위증 고발 사건 처리에도 속도가 나야 한다고 촉구했다. 이 대통령은 “국회 위증 고발 사건에 대해선 진실인지 허위인지, 정당한지 부당한지를 신속히 가려줘야 국회가 국회로 역할을 하는 데 도움이 될 것 같다”고 했다. 또 언론에 대해서는 “정론 직필이 본질적 기능이고 민주주의 발전에 크게 기여하기 때문에 입법·행정·사법에 이은 제4부로 평가된다”고 지적했다. 이 대통령은 마약 문제에 대해 “국민이 병드는 문제이자 지하 경제 문제”라면서 인력을 좀 더 투입해 단속에 나설 것을 지시하기도 했다.이 대통령은 이날도 등록 임대주택에 대한 다주택 양도세 중과 유예에 대해 비판적 시각을 보였다. 이 대통령은 “의무 임대 기간이 지나도 100년이고 1000년이고 중과하지 않으면 그때 샀던 사람 중에는 300~500채 가진 사람도 많은데 양도세 중과 없이 20년 후에 팔아도 되는 것은 문제가 있다”고 했다. 이어 “적정한 기간을 정하고 그 후엔 일반주택처럼 똑같이 (중과해야 한다)”고 덧붙였다. 그러자 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “그렇게 하도록 하겠다”고 했다.앞서 이날 새벽 이 대통령은 엑스에 “서울 시내 아파트 4만 2500세대가 적은 물량은 결코 아니다”라며 등록 임대주택에 대한 다주택 양도세 중과 유예를 폐지하면 공급이 늘어나는 효과를 기대할 수 있을 것이라고 했다.