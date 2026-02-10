李대통령, 밀라노 동메달 유승은에 “참으로 자랑스럽다”

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
李대통령, 밀라노 동메달 유승은에 "참으로 자랑스럽다"

강동용 기자
강동용 기자
입력 2026-02-10 09:37
수정 2026-02-10 09:37
2008년생 유승은 빅에어 동메달

9일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 시상식에서 동메달을 차지한 유승은이 시상대에 올라 미소를 짓고 있다. 2026.2.10 연합뉴스
9일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 시상식에서 동메달을 차지한 유승은이 시상대에 올라 미소를 짓고 있다. 2026.2.10 연합뉴스


이재명 대통령은 10일 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 종목에서 동메달을 딴 유승은 선수에게 “국민 모두에게 큰 감동을 줬다. 참으로 자랑스럽다”고 격려했다.

이 대통령은 페이스북을 통해 “스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 거머쥔 유승은 선수에게 뜨거운 축하를 전한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “불과 열여덟의 나이로 첫 도전에 나선 올림픽 무대에서 거둔 동메달은 대한민국 스노보드 역사에 새로운 이정표를 세웠다”며 “스노보드 빅에어와 같이 위험 부담이 큰 종목에서 유승은 선수가 보여준 담대한 도전 정신과 흔들림 없는 집중력은 국민 모두에게 경이로움과 큰 감동을 안겨줬다”고 말했다.

이 대통령은 “지난 1년간 연이은 부상으로 쉽지 않은 시간을 보내셨다고 들었다”며 “다시 눈 위로 돌아오기 위해 재활에 매진하며 긴 회복의 시간을 견뎌낸 끝에 이뤄낸 오늘의 성과이기에 더욱 뜻깊다”고 강조했다. 그러면서 “앞으로 더 높이 도약하며 대한민국 스포츠의 새 역사를 써 내려가 주시길 기대한다”며 “유승은 선수가 걸어갈 모든 여정을 힘껏 응원하겠다”고 했다.

강동용 기자
