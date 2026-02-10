李대통령, 통인시장서 소머리국밥…“국민이 체감 못하면 경제 좋아진 것 아냐”

시장 찾아 상인·시민 목소리 청취

“정책 성과는 통계 아닌 일상에서”

이재명 대통령이 9일 서울 종로구 통인시장 내 한 식당을 방문해 식당 주인과 식사를 하며 대화하고 있다.

이번 일정은 최근 일부 경제지표가 개선되는 흐름을 보이고 있지만 장바구니 물가 등 체감경기가 여전히 어렵다는 국민들의 목소리를 현장에서 직접 듣기 위해 마련됐다.

이번 일정은 최근 일부 경제지표가 개선되는 흐름을 보이고 있지만 장바구니 물가 등 체감경기가 여전히 어렵다는 국민들의 목소리를 현장에서 직접 듣기 위해 마련됐다. 2026.02.09. 청와대 제공

이미지 확대 이재명 대통령, 전통시장 방문해 체감경기 경청 이재명 대통령이 9일 서울 종로구 통인시장 내 한 식당을 방문해 식당 주인과 식사를 하며 대화하고 있다. 2026.02.09. 청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 전통시장 방문해 체감경기 경청 이재명 대통령이 9일 서울 종로구 통인시장 내 한 식당을 방문해 식당 주인과 식사를 하며 대화하고 있다. 2026.02.09. 청와대 제공

이미지 확대 전통시장 방문한 이재명 대통령 이재명 대통령이 9일 서울 종로구 통인시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다. 이번 일정은 최근 일부 경제지표가 개선되는 흐름을 보이고 있지만 장바구니 물가 등 체감경기가 여전히 어렵다는 국민들의 목소리를 현장에서 직접 듣기 위해 마련됐다. 2026.02.09. 청와제공대 닫기 이미지 확대 보기 전통시장 방문한 이재명 대통령 이재명 대통령이 9일 서울 종로구 통인시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다. 이번 일정은 최근 일부 경제지표가 개선되는 흐름을 보이고 있지만 장바구니 물가 등 체감경기가 여전히 어렵다는 국민들의 목소리를 현장에서 직접 듣기 위해 마련됐다. 2026.02.09. 청와제공대

이재명 대통령은 9일 청와대 인근 전통시장을 찾아 상인과 시민들의 목소리를 직접 듣고 체감 경제 상황을 점검했다.이 대통령은 이날 저녁 강훈식 대통령비서실장과 함께 서울 종로구 통인시장 내 ‘서촌 인왕식당’을 방문해 소머리국밥으로 식사했다. 이번 시장 방문은 일부 경제지표가 개선 흐름을 보이는 가운데서도 장바구니 물가 등 체감 경기가 여전히 어렵다는 국민들의 목소리를 현장에서 직접 듣기 위해 마련됐다.이 대통령은 식사 자리에서 동행한 참모들에게 “수출이 회복되고 주가도 오르고 있지만, 막상 식당에 와서 밥 한 끼를 먹어보면 국민이 왜 힘들다고 하는지 느껴진다”며 “국민이 체감하지 못한다면 아직 경제가 좋아졌다고 말할 수 없다”고 말했다.이어 “정책 성과는 통계가 아니라 국민의 일상에서 확인돼야 한다”며 “현장에서 답을 찾아야 한다”고 강조했다.이 대통령은 식당 사장에게 “주요 기업을 중심으로 한 경기 개선 효과가 지역 상권에도 영향을 미치고 있느냐”고 묻기도 했다. 이에 사장은 “체감 경기는 여전히 어렵지만, 대통령께서 열심히 해주셔서 분위기가 조금씩 나아지는 것 같다”며 “청와대 복귀 이후 직원들과 경찰들이 식사하러 많이 오고 있다”고 답했다.식사를 마친 뒤 이 대통령은 시장 내 카페 ‘통인다방’을 찾아 유자차를 주문하고, 카페 사장에게 장사 여건을 물었다. 사장은 “코로나19와 청와대 용산 이전 시기를 모두 겪었지만 잘 버텨냈다”며 “요즘은 희망을 갖고 살아가고 있다”고 말했다.이에 이 대통령은 “통인시장이 더욱 활력 있는 공간이 됐으면 좋겠다”며 “오늘 들은 이야기를 정책에 충실히 반영해 국민이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”고 밝혔다. 그러면서 “앞으로도 더 세심하게 살피고 더 노력하겠다”고 덧붙였다.이 대통령은 이후 시장 상인들과 주민들에게 새해 인사를 건네고 기념사진을 촬영한 뒤 자리를 떠났다.청와대에 따르면 이 대통령이 복귀 이후 외식 사실을 공개한 것은 이번이 두 번째다. 앞서 지난해 12월 30일 국무회의를 마친 뒤에도 청와대 인근 식당을 찾아 국무위원 및 참모들과 식사한 바 있다.