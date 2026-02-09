李대통령 “작은 일부터 확실하게 매듭”… 성과 중심 국정 운영 주문

靑 수석보좌관회의 개최

2026-02-10 6면

이재명 대통령이 9일 공직 사회를 향해 “작은 일부터 확실하게 매듭을 지으라”며 성과 중심의 국정 운영을 주문했다. 강훈식 청와대 비서실장은 수석보좌관회의를 주재하고 “오늘(9일) 대통령께서 작은 일부터 확실하게 성과를 내고 매듭을 지으라고 지시했다”며 이같이 밝혔다. 강 실장은 “어떤 사안을 추진할 때 ‘절차대로 하고 있다’는 수준의 소극적 대응에 머물지 말고, 엄중하면서도 단호하고 적극적인 자세로 임해달라”고 요청했다.강 실장은 “이재명 정부가 출범 9개월 차에 접어든 만큼 우리가 스스로도 모르게 타협하고 있는 부분은 없는지 되돌아봐야 할 시점”이라며 “각자의 자리에서 다시 한번 마음을 다잡고 책임 있게 최선을 다해 달라”고 당부했다.산불 대응 상황과 공공도서관 도서 선정 제도도 짚었다. 강 실장은 “산불 위험이 본격적으로 증가하는 3월을 앞두고 특단의 예방 대책 마련이 필요하다”며 취약지역에 대한 점검과 예방 대책 수립을 관계 당국에 지시했다.또 일본군 위안부 피해자와 강제동원 역사를 부정하는 책이 전국 공공도서관에 비치된 사실을 지적하며 “공공도서관이 역사 왜곡의 통로로 악용되지 않도록 제도적 보완이 필요하다”고 했다.한편 하정우 청와대 AI미래기획수석은 이날 오후 시민사회 대표들과 만나 인공지능(AI) 발달이 우리 사회에 가져올 변화와 핵심 쟁점에 대한 대책을 논의했다. AI 시대로의 급격한 전환이 불러올 일자리 감소와 양극화 심화에 대한 대책이 주로 논의됐다.시민사회 측에선 참여연대, 민주사회를 위한 변호사모임(민변), 사회적협동조합, 녹색전환연구소, 한국여성단체연합, 디지털정의네트워크, 민주노동연구원 등이 참석했다. 이번 자리는 현장 의견을 직접 경청하라는 이 대통령 지시에 따라 마련된 것으로 전해졌다.하 수석은 “AI 기본사회 관련 제도를 안정적으로 정착시켜 나가는 것이 진정한 AI 강국이 되는 길”이라며 “AI 정책을 둘러싼 논쟁이 찬반 대립을 넘어 이해와 조율을 통해 합리적인 해법을 함께 모색하는 과정으로 발전하기를 바란다”고 밝혔다.