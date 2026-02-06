한복 홍보대사 된 김혜경 여사 “한복은 K컬처의 핵심 자산”

김 여사, 한복 명예 홍보대사로 공식 추대

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 6일 서울 중구 정동1928 아트센터에서 열린 2026 설맞이 한복인 신년회에 참석해 이렇게 말했다. 김 여사는 이날 한복 명예 홍보대사로 공식 추대됐다.행사에는 김예린 71to96 대표, 김기호 국가 무형유산 금박장, 정순훈 한복세계화재단 이사장, 김영수 문화체육관광부 1차관과 한복 무형유산 보유자, 한복 분야 원로 등 관계자 77명이 자리를 함께했다.김 여사는 “평소 한복을 사랑해 온 한 사람으로서 한복 명예 홍보대사라는 뜻깊은 역할을 맡게 되어 매우 영광스럽다”며 “한복의 가치와 품격을 널리 알리며 자랑스러운 마음으로 한복을 입고 한복의 멋을 함께 전하겠다”고 밝혔다.그러면서 “우리 한복이 더 많은 세계인에게 사랑받을 수 있도록 우리 함께 힘을 모아가자”라면서 “저 역시 한복의 아름다움을 알리는 일에 더욱 정성을 다하겠다”고 덧붙였다.김 여사는 지난달 한중 정상회담 당시 시진핑 중국 국가주석의 부인 펑리위안 여사와 만난 자리에서도 붉은 한복을 입어 주목을 받았다.