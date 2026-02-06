李대통령 “아파트 1평에 3억씩이 말 되나… 하늘 끝까지 올라갈 순 없어”

창원서 ‘경남의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅

“수도권 집중, 무슨 수 써서라도 해결해야”

이재명 대통령은 6일 “아파트 한 평에 3억씩 한다는 게 말이 되나”라며 과도하게 높은 수도권의 부동산 시세를 지적했다.이 대통령은 이날 경남 창원컨벤션센터에서 열린 ‘경남의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅에서 “요새 서울, 수도권은 집값 때문에 시끄럽고, 제가 요새 그것 때문에 좀 힘들다. 저항 강도가 만만치 않다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “평당 3억이래요, 3억. 여기는 아파트 한 채에 3억”이라며 “누가 그런 이야기를 하더라, 홍준표 대표가 그랬나, 서울 아파트 한 채 값이면 어느 지역에서는 아파트 한 동을 산다고”라고 전했다. 이어 “실제로 그게 맞나, 객관적 가치가 그렇게 있느냐 하면 말이 안 된다”면서 “똑같은 돈을, 예를 들면 아파트 한 채에 100억, 80억인 게 이해가 안 된다”고 비판했다.이 대통령은 “물론 개인들이 특별한 이유 때문에 200억이라도 좋은 사람이 그 돈을 내고 사는 거 뭐라 하진 않는다”면서도 “평균적으로 그런 가격을 향해 다 올라가면 과거 일본처럼 잃어버린 20년을 겪지 않을까”라고 우려했다. 이어 “영원히 하늘 끝까지 올라갈 수는 없다”며 “언젠가는 정상을 벗어나는 건 반드시 제자리를 돌아오는 게 세상의 이치고, 그때 엄청난 고통이 있는데 그리되면 안 되고 그 과정에서도 많은 문제가 발생한다”고 언급했다.수도권 집중 문제에 대해서도 강한 시정 의지를 드러냈다. 이 대통령은 “수도권 집중 문제도 우리가 무슨 수를 써서라도 반드시 시정해야 한다”며 “나라의 모든 돈이 부동산 투기로 몰려서 생산적 분야에는 돈이 제대로 가지 않게 되면 사회가 발전하지 못하게 되는 것”이라고 꼬집었다. 그러면서 “균형발전은 결국 정치가 해내야 할 일”이라며 “최선을 다해서 균형발전 전략을 수립하고 시행하려 한다”고 강조했다.