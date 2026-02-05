李대통령, 2차 종합특검에 권창영 변호사 임명

조국혁신당 추천 특검 후보 임명

이미지 확대 이재명 대통령, 종합특검에 권창영 변호사 임명 청와대는 5일 이재명 대통령이 ‘윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률’에 따른 특별검사로 권창영 변호사(법무법인 지평)를 임명했다고 전했다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 종합특검에 권창영 변호사 임명 청와대는 5일 이재명 대통령이 ‘윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률’에 따른 특별검사로 권창영 변호사(법무법인 지평)를 임명했다고 전했다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 5일 2차 종합특검에 권창영 법무법인 지평 변호사를 임명했다고 청와대 대변인실이 밝혔다.권 특검은 서울대 물리학과를 졸업하고 28기 사법연수원을 수료한 뒤 서울행정법원과 서울서부지법, 서울남부지법에서 판사로 재직했다. 대법원 노동법실무연구회 편집위원과 간사로 활동했으며 해양수산부 중대재해자문위원회 위원장을 지내기도 했다.앞서 더불어민주당은 전준철 법무법인 광장 변호사, 조국혁신당은 권 특검을 특검 후보로 이 대통령에게 추천했다. 2차 종합특검법은 지난달 16일 여당 주도로 본회의를 통과됐다.