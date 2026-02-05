李대통령 “국가연구자제도 도입해 평생 연구 종사할 수 있게 할 것”

李, 과학장학생·국제올림피아드 수상자 초청

“과학기술 존중하는 체제 흥하고, 천시하면 망해”

이미지 확대 이재명 대통령, 미래 과학자와의 대화 발언 이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 미래 과학자와의 대화 ‘도전하는 과학자, 도약하는 대한민국’에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 미래 과학자와의 대화 발언 이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 미래 과학자와의 대화 ‘도전하는 과학자, 도약하는 대한민국’에서 발언하고 있다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 5일 “국가 장학제도뿐만아니라 국가연구자제도까지 도입해 평생을 과학기술 연구에 종사하면서도 자랑스럽게 명예롭게 살 수 있는 길을 열어보려고 한다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에 대통령과학장학생과 국제과학올림피아드 수상자를 초청한 자리에서 이같이 말했다.이 대통령은 “과학기술은 그 나라의 역량 그 자체라고 할 수 있다”며 “역사적으로 볼 때도 과학기술을 존중하는 체제는 흥했고 과학기술을 천시하는 시대는 망했다”고 짚었다.이어 “앞으로도 이 점은 변함이 없을 것”이라며 “과학기술을 존중하고, 과학기술에 투자하고 과학기술자들이 인정받는 사회라야 미래가 있다”고 했다.이 대통령은 “대한민국도 자원과 특별한 역량이 없는 나라였지만 오로지 교육에 투자하고 과학기술에 투자한 결과 오늘날 세계에서 인정받는 국가가 됐다”고 설명했다.그러면서 “국가 간 경쟁이 치열하면 치열할수록 결국 국민 역량이 얼마나 뛰어나냐, 얼마나 발전하느냐에 따라 국가의 운명이 결정될 것”이라고 했다.이 대통령은 참석자들에게 “여러분들 손에 대한민국 운명이 달려 있다는 책임감으로, 또 여러분 개인의 인생에서도 매우 중요한 일이란 생각을 가지고 앞으로도 최선을 다해달라”고 당부했다.이날 행사는 ‘도전하는 과학자, 도약하는 대한민국’이라는 주제로 대한민국 최우수 이공계 학생들의 노력과 성취를 격려하는 한편, 학생들의 포부와 건의 사항을 청취하고자 마련됐다.행사에는 대통령과학장학생으로 새로 선정된 학부생 및 대학원 석·박사과정생 205명과 국제과학올림피아드에서 수상한 중·고등학생 35명 등 총 270여명이 참석했다.이 대통령은 모두발언에 앞서 대통령과학장학생 대표 4명에게 장학 증서와 메달을, 국제과학올림피아드 수상자 대표 4명에게 기념패를 수여했다.