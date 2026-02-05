닫기 이미지 확대 보기

李 설 선물은 ‘집밥 세트’… 그릇·특산품 담아 각계각층 전달

청와대는 4일 이재명 대통령이 설 명절을 맞아 호국영웅과 사회 각계각층에 선물을 발송했다고 밝혔다. 올해 설 선물은 특별 제작한 그릇·수저 세트와 ‘5극 3특’ 권역의 특산품으로 구성된 집밥 재료다. 집밥 재료는 쌀과 잡곡 3종류, 떡국떡, 매생이, 표고채, 전통 간장 등이다. 청와대는 “편안한 집밥이 일상이 되고 소박하지만 따뜻한 한끼가 국민 모두의 삶에 평온과 위로가 되길 바라는 대통령 의지를 담았다”고 설명했다.

연합뉴스