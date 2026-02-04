李 대통령 설 선물…‘5극·3특’ 특색 녹인 ‘집밥 세트’

이미지 확대
이재명 대통령이 4일 설을 맞아 각계 인사들에게 보낸 선물. 청와대 제공
이재명 대통령은 설 명절을 맞아 국민통합의 뜻을 담아 그릇·수저 세트와 집밥 재료로 구성된 선물을 각계 인사들에게 전달했다.
청와대는 4일 이 대통령이 특별 제작된 그릇·수저 세트에 더해 쌀과 잡곡, 떡국떡, 매생이·표고채·전통 간장 등을 각계각층에 설 선물로 전달했다고 밝혔다. 청와대는 정부의 지방균형발전 전략인 ‘5극 3특’ 권역의 특색을 반영하고, 지역균형발전과 지역 간 상생·통합의 의미를 담았다고 설명했다.
5극을 대표하는 재료로는 △간장(수도권, 경기 양평) △표고채(중부권, 충남 청양) △쌀(대경권, 대구 달성) △매생이(호남권, 전남 장흥) △떡국떡(동남권, 경남 김해)이 포함됐다. 3특을 상징하는 재료로는 △현미(전북 부안) △찰수수(강원 영월) △찰기장(제주)이 담겼다.
선물 대상은 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 함께해온 주요 인사들과 호국영웅, 사회적 배려 계층 등이다. 민주유공자와 참전유공자의 배우자도 이번에 새롭게 대상에 포함됐다.
이 대통령은 선물과 함께 동봉한 카드를 통해 “온 가족이 한자리에 둘러앉아 따뜻한 밥상을 함께 나누길 바란다”며 “내일은 오늘보다 나을 것이란 믿음을 드릴 수 있도록, 삶에서 변화를 체감할 수 있도록 더욱 치열히 노력하겠다”고 전했다.
