李대통령 지지율 54.5%…‘한동훈 제명’ 국힘 지지율↓

이재명 대통령의 지지율이 54.5%를 기록해 3주만에 반등했다는 여론조사 결과가 2일 나왔다.에너지경제신문과 리얼미터가 지난달 26~30일 전국 18세 이상 유권자 2516명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 전주 대비 1.4%포인트(p) 오른 54.5%로 나타났다.부정 평가는 전주 대비 1.4%p 하락한 40.7%였으며, ‘잘 모르겠다’는 응답은 4.8%였다.리얼미터는 국정수행 긍정평가가 3주 만에 반등한 이유에 대해 “코스피와 코스닥이 연일 사상 최고가를 경신하는 증시 호황이 지속되면서 자영업자와 가정주부층의 지지가 크게 상승했다”면서 “양도세 중과 부활과 1·29 부동산 대책 발표가 맞물리며 서울과 경인 지역을 포함한 수도권 전반으로 지지세가 확산됐다”고 분석했다.지난달 29~30일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 조사한 정당 지지도에서는 더불어민주당이 43.9%, 국민의힘 37.0%, 개혁신당 3.2%, 조국혁신당 3.1%, 진보당 1.3%, 기타 정당 2.0%로 나타났다. 무당층은 9.3%였다.민주당 지지율은 전주 대비 1.2%p 상승했으며, 한동훈 전 대표 제명으로 내홍을 겪고 있는 국민의힘 지지율은 2.6%p 하락했다.이 대통령 국정 수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트였다.두 조사 모두 무작위 생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기로 무선 자동응답(ARS) 방식이 활용됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.