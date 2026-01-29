“설탕세 아니고 설탕 부담금입니다”… 엑스에 직접 등판, 李의 ‘정책 정치’

새해 들어 SNS로 적극 소통

“여론 조작 가짜뉴스” 비판도

SNS 중 엑스만 스스로 관리

정책적 자신감 등 투영된 듯

이미지 확대 수석보좌관회의 주재 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 대통령 주재 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 이 대통령은 회의에서 “무조건 반대하기 위해 없는 것도 지어내고 상대 주장을 왜곡해 공격하지 않았으면 좋겠다”고 말했다.

2026-01-30 6면

‘설탕 부담금’ 공론화 제안에 일각에서 증세라는 비판이 나오자 이재명 대통령은 29일 “여론 조작 가짜 뉴스”라며 직접 반박했다. 최근 소셜미디어(SNS)에 하루 몇 건씩 글을 올리며 직접 여론 파악에 나선 이 대통령은 자신의 메시지가 왜곡되는 데에는 한층 강력하게 대응하는 모습을 보이고 있다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 김재원 국민의힘 최고위원의 ‘설탕세 도입’ 비판 발언을 보도한 기사를 인용하며 “쉐도우 복싱 또는 허수아비 타법”이라고 직격했다. 이 대통령은 “일반 재정에 사용되는 세금과 특정 용도를 위해 그 필요를 유발한 원인에 부과하는 부담금은 다르고, 시행 방침과 의견 조회는 전혀 다른데도 ‘설탕세 시행 비난’은 여론 조작 가짜 뉴스”라고 말했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서도 기본사회 정책을 언급하는 과정에서 “오로지 무조건 반대하기 위해서 없는 것도 지어내고 상대 주장을 왜곡해서 공격하지 않았으면 좋겠다”고 지적했다. 이어 “그러면 사회 발전이 안 된다. 점점 퇴보한다”고 했다.청와대 홍보소통수석실도 설탕세 도입을 거론한 보도 등에 대해 “사실과 다르다”며 “불필요한 오해와 왜곡을 조장하는 일부 보도에 대해 정정을 요청한다”고 공지했다.이 대통령은 새해 들어 엑스 등 SNS를 정책 소통의 장으로 적극 활용하고 있다. 지난 23일에는 엑스에 “다주택자 양도소득세 중과 유예는 고려하지 않고 있다”며 국민적 관심이 컸던 부동산 정책 관련 메시지를 발표하기도 했다. 이 대통령은 엑스와 인스타그램, 페이스북 등 다양한 SNS 계정이 있지만, 이중 엑스만 본인이 직접 관리하고 있는 것으로 알려졌다.이 대통령이 SNS에 직접 등판하는 데에는 정책 홍보의 중요성을 강조하는 국정 철학이 깔려있다는 분석이다. 또 정부가 추진하는 정책 방향에 대한 자신감도 반영된 것으로 보인다. 청와대 관계자는 “이 대통령 아무리 좋은 정책도 홍보가 안 되면 안 된다는 생각이 강하다”며 “더욱이 왜곡해서 알려지면 안 된다고 보고 본인이 직접 나선 것”이라고 설명했다.