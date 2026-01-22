정치 대통령 [속보] 李대통령 “명분·대의 매달려 혼란 가중시키는 건 개혁 아냐” 김소라 기자 입력 2026-01-22 14:13 수정 2026-01-22 14:21 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/01/22/20260122500148 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 이재명 대통령, 신년기자회견 발언 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 신년기자회견 발언 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스 [속보] 李대통령 “명분·대의 매달려 혼란 가중시키는 건 개혁 아냐”[속보] 李대통령 “대한민국 국민 가해하면 국내든 국외든 패가망신” 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지