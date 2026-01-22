李 대통령 국정 지지율 59%…직전 조사 대비 2%p↓[NBS]

이미지 확대 이재명 대통령이 지난 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.01.21. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 지난 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.01.21. 뉴시스

이재명 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 비율이 직전 조사보다 2%포인트(p) 하락한 59%를 기록했다.22일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 19∼21일 만 18세 이상 남녀 10001명을 대상으로 진행한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정 운영에 대해 ‘잘하고 있다’는 답변은 59%로 집계됐다. ‘잘못하고 있다’는 답변은 31%였다.이는 2주 전 실시된 직전 조사 대비 긍정 평가는 2%p 하락하고, 부정 평가는 2%p 상승한 수치다.나이별로 보면 18~29세를 제외한 전 연령층에서 긍정 평가가 과반을 차지했다.이념 성향별로 진보층, 중도층에서는 긍정 평가가 각 86%, 62%로 높지만, 보수층에서는 부정 평가가 57%로 절반을 넘었다.이재명 정부의 국정운영 방향성에 대해 ‘올바른 방향으로 가고 있다’는 응답은 57%, ‘잘못된 방향으로 가고 있다’는 응답은 33%로 나타났다.6·3 지방선거와 관련해서는 ‘현 정부의 국정안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다’는 응답은 47%, ‘현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다’는 응답은 40%로 조사됐다.NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.