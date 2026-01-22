靑, 민주·혁신 합당 추진에 “사전에 특별히 논의된 바 없다”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 26일 국회에서 조국혁신당 조국 대표를 접견해 악수하고 있다. 2025.11.26 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 26일 국회에서 조국혁신당 조국 대표를 접견해 악수하고 있다. 2025.11.26 안주영 전문기자

청와대는 더불어민주당과 조국혁신당 합당 추진과 관련해 “(청와대와 민주당 사이에) 사전에 특별히 논의된 바 없다”고 22일 밝혔다.강유정 청와대 대변인은 이날 브리핑에서 ‘이 사안에 대해 청와대와 얘기가 되거나 사전에 (민주당에서) 알려온 게 있나. 교감이 이뤄졌느냐’는 질문에 이같이 답했다.이어 “국회에서 논의되는 일이기 때문에 (양당의) 논의를 지켜보고 있다”고 덧붙였다.강 대변인은 더 구체적으로 상황을 설명해달라는 취지의 거듭된 질문에 “일단 제 선에서 정확하게 아는 바가 없기도 하다”며 “국회에서 논의된 내용이기 때문에 청와대는 정확하게 아는 바가 없다고 말씀을 드리겠다”고 했다.이날 정청래 민주당 대표는 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당에 “우리와 합치자”며 “이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다”라고 합당을 제안했다.기자회견 이후 1시간도 채 안 돼 조국 혁신당 대표는 전북도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 “어제 늦은 오후 정 대표와 만나 내용을 전달받았고, 갑작스럽지만 제안의 무게가 가볍지 않기에 최고위원들과 함께 숙고했다”고 밝혔다.