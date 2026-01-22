靑, 민주·혁신 합당 추진에 “사전에 특별히 논의된 바 없다”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

靑, 민주·혁신 합당 추진에 “사전에 특별히 논의된 바 없다”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-01-22 11:15
수정 2026-01-22 11:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
정청래 더불어민주당 대표가 26일 국회에서 조국혁신당 조국 대표를 접견해 악수하고 있다. 2025.11.26 안주영 전문기자
정청래 더불어민주당 대표가 26일 국회에서 조국혁신당 조국 대표를 접견해 악수하고 있다. 2025.11.26 안주영 전문기자


청와대는 더불어민주당과 조국혁신당 합당 추진과 관련해 “(청와대와 민주당 사이에) 사전에 특별히 논의된 바 없다”고 22일 밝혔다.

강유정 청와대 대변인은 이날 브리핑에서 ‘이 사안에 대해 청와대와 얘기가 되거나 사전에 (민주당에서) 알려온 게 있나. 교감이 이뤄졌느냐’는 질문에 이같이 답했다.

이어 “국회에서 논의되는 일이기 때문에 (양당의) 논의를 지켜보고 있다”고 덧붙였다.

강 대변인은 더 구체적으로 상황을 설명해달라는 취지의 거듭된 질문에 “일단 제 선에서 정확하게 아는 바가 없기도 하다”며 “국회에서 논의된 내용이기 때문에 청와대는 정확하게 아는 바가 없다고 말씀을 드리겠다”고 했다.

이날 정청래 민주당 대표는 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당에 “우리와 합치자”며 “이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다”라고 합당을 제안했다.



기자회견 이후 1시간도 채 안 돼 조국 혁신당 대표는 전북도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 “어제 늦은 오후 정 대표와 만나 내용을 전달받았고, 갑작스럽지만 제안의 무게가 가볍지 않기에 최고위원들과 함께 숙고했다”고 밝혔다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로