정치 대통령 [속보] 李대통령 "민간인의 무인기 北 침투, 있을 수 없는 일" 하승연 기자 입력 2026-01-20 10:17 수정 2026-01-20 10:17

이재명 대통령, 국무회의 발언 이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.1.20 청와대통신사진기자단. 연합뉴스

[속보] 李대통령 "민간인의 무인기 北 침투, 있을 수 없는 일"[속보] 李대통령 "무인기, 국가기관 연관설도…철저 수사해 엄중 제재" 하승연 기자