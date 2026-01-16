李대통령 지지율 58%…민주 41%·국힘 24%[한국갤럽]

방금 들어온 뉴스

李대통령 지지율 58%…민주 41%·국힘 24%[한국갤럽]

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-01-16 10:59
수정 2026-01-16 10:59
이재명 대통령이 지난 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.1.15 [청와대통신사진기자단]
이재명 대통령이 지난 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.1.15 [청와대통신사진기자단]


이재명 대통령 국정 지지율이 58%를 기록한 것으로 나타났다.

한국갤럽이 지난 13∼15일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자 58%가 ‘잘하고 있다’고 답했다고 16일 밝혔다.

‘잘못하고 있다’는 응답은 32%로 1%포인트(p)내려갔다. ‘의견 유보’는 10%로 집계됐다.

직전 조사인 지난주 지지율보다 2%p 떨어진 수치다.

이 대통령 직무수행을 긍정 평가한 이유로는 ‘외교’(36%)에 이어 ‘경제·민생’(12%), ‘소통’(10%), ‘전반적으로 잘한다’(7%)가 뒤를 이었다.

부정 평가 이유로는 ‘경제·민생’(26%)에 이어 ‘전반적으로 잘못한다’(9%), ‘친중 정책’(8%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’(6%) 순이었다.

한국갤럽은 이 대통령의 중국·일본 방문을 언급하며 “긍정 평가 이유 1순위 외교 비중이 더 커졌으나 직무 긍정률 추가 상승을 견인하지 못했다”고 평가했다.

정당 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘이 24%를 기록했다.

직전 조사 대비 민주당은 4%p, 국민의힘은 2%p 떨어졌다.

조국혁신당은 4%, 개혁신당 2%, 진보당 1%로 나타났다. 무당층은 26%다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다.

표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 45.5%, 응답률은 11.9%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
문경근 기자
