靑, ‘尹 사형 구형’에 “사법부, 국민 눈높이 부합해 판결할 것”

방금 들어온 뉴스

靑, ‘尹 사형 구형’에 “사법부, 국민 눈높이 부합해 판결할 것”

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026-01-13 22:06
수정 2026-01-13 22:49
대통령 집무실 청와대 복귀를 하루 앞둔 28일 서울 종로구 청와대 모습. 2025.12.28 도준석 전문기자
대통령 집무실 청와대 복귀를 하루 앞둔 28일 서울 종로구 청와대 모습. 2025.12.28 도준석 전문기자


내란 우두머리 결심공판 중 웃음 보이는 윤석열 전 대통령
내란 우두머리 결심공판 중 웃음 보이는 윤석열 전 대통령 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 13일 서울 서초구 서울중앙지방법원 417호 형사대법정에서 열린 내란 우두머리 혐의 결심공판에서 변호인들과 대화하며 웃고 있다. 2026.1.13 서울중앙지법 제공


청와대는 13일 내란특검이 윤석열 전 대통령에 대해 내란 우두머리 혐의를 두고 사형을 구형한 데 대해 “사법부가 법과 원칙, 국민 눈높이에 부합해 판결할 것으로 본다”고 밝혔다.

내란특검은 이날 윤 전 대통령에게 법정 최고형인 사형을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 내란 우두머리 혐의의 법정형은 사형과 무기징역, 무기금고형 세 가지뿐이다.

윤 전 대통령은 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태의 징후가 없는데도 비상계엄을 선포해 국헌 문란 목적의 폭동을 일으킨 혐의로 재판에 넘겨졌다. 전직 대통령에 대한 사형 구형은 전두환 이후 약 30년 만이다.

신진호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로