李대통령 “한중 벤처 스타트업 생태계 연결 아낌없이 지원”

2026-01-08 9면

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 7일 한중 벤처스타트업 기업인들과 만나 “한국의 벤처 스타트업 생태계가 중국의 거대한 혁신 창업 환경과 유기적으로 연결된다면 한국과 중국 양국은 더 새롭고 더 큰 성장의 해법을 마주하게 될 것”이라고 말했다.이 대통령은 이날 상하이 국제회의중심에서 열린 한중 벤처스타트업 서밋 개회식에서 모두발언을 통해 “조선의 실학자 박제가 선생이 청나라 유수의 학자들과 교류하며 동아시아 근대 기술을 발전시켰다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “중국이 혁신 창업을 새로운 성장 동력으로 삼아 민간의 역량을 결집하고 있는 것처럼 한국도 벤처 30년의 역사를 발판 삼아 국가 창업 시대로 대전환하려고 한다”며 “청년 기업인과 창업가들이 자유롭게 그리고 담대하게 도전하며 마음껏 혁신의 길을 개척할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 약속했다.이날 행사는 한중 벤처스타트업 창업 생태계의 협력 기반을 마련하고 국내 기업들의 중국 진출 토대를 마련하기 위해 열렸다. 행사에는 한중 양국 정부 고위급 인사와 유망 창업기업, 벤처캐피탈(VC) 등 벤처스타트업 관계자 약 400명이 참석했다.이후 이 대통령은 양국 스타트업 기업인들의 의견을 청취한 뒤 양국 창업 벤처스타트업 생태계의 연결을 적극 지원할 의지를 표명했다고 강유정 청와대 대변인이 전했다. 이어 중국 진출을 희망하는 국내 스타트업의 전시 부스를 참관하며 관계자들을 격려했다.한편 이 대통령 부인 김혜경 여사는 이날 상하이 푸싱예술센터에서 열린 K뷰티 유망 기업 홍보 행사에 참석했다.김 여사는 중국 인플루언서가 진행하는 K뷰티 라이브커머스를 참관하고 즉석 인터뷰에 응했다. 김 여사는 K뷰티의 강점에 대해 “한국 화장품은 피부 타입이나 계절에 따라 다양하게 선택할 수 있고 소비자 수요를 빠르게 반영한다”며 “다양성과 트렌드가 강점”이라고 설명했다. 이어 “저녁마다 이 대통령과 ‘1일 1팩’을 하고 있다”며 가성비가 가장 좋은 한국 화장품으로 마스크팩을 꼽았다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다.