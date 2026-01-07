李대통령 “쿠팡 중국인 직원? 미국인이면 미국 미워할건가”

방금 들어온 뉴스

기사 검색

李대통령 “쿠팡 중국인 직원? 미국인이면 미국 미워할건가”

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-01-07 13:45
수정 2026-01-07 14:21
이미지 확대
답변하는 이재명 대통령
답변하는 이재명 대통령 중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.1.7 연합뉴스


중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 7일 국내에서의 ‘혐중’ 정서에 대해 “근거 없는 혐중 조장은 없어야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 중국 상하이에서 열린 동행 기자단과의 오찬 간담회에서 “혐중·혐한 정서를 개선해야 한다는 점에 저와 중국 지도자 모두 동의했다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “혐중·혐한 정서라는 게 양국에서 광범위하고 지속적으로 악화하면서 큰 피해를 줬다”고 지적했다.

또한 “무슨 부정선거를 중국이 어쩌고저쩌고, 이런 정신 나간 소리를 해서 감정을 상하게 하면 되겠느냐”며 일각에서 중국과 연결 지어 주장하는 ‘부정선거론’에 대해 “근거도 없고 불필요하다”고 비판했다.

이어 “앞으로도 혐중·혐한을 조장하거나 선동하는 데 대해서는 억제를 위한 노력을 계속해야 한다”고 덧붙였다.

또한 중국 측에도 “대한민국에서 혐중 선동하는 근거가 최소화돼야 한다. 증표가 필요하다”고 이야기했으며, 그것이 “문화 콘텐츠 진출 제한 (완화) 같은 것”이라고 언급했다.

이 대통령은 쿠팡에서 3370만 회원의 개인정보를 유출한 중국인 직원으로 인해 혐중 정서가 확산하는 것에 대해서도 비판했다.

이 대통령은 ‘국민이 서해구조물, 쿠팡 정보유출 등에 근거해 중국에 반감을 갖고 있다’는 질문에 “쿠팡의 범죄 행위자가 중국 사람이다. 어쩌라고요?”라고 반문했다. 이어 “(문제를 일으킨)쿠팡 직원이 미국인이면 미국을, 일본인이면 일본을 미워할 것이냐”라며 “근거 없는 이야기”라고 일축했다.

그러면서 “근거 없고 불필요한 혐오, 선동에 대해 경각심을 갖고 엄히 제재해야 한다는 것은 명백하다”라고 덧붙였다.
김소라 기자
