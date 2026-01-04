[포토] 화동에게 ‘손가락 하트’ 인사하는 이재명 대통령

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령은 4일(현지시간) “한반도의 평화와 통일을 향해 나아가는 데 있어 중국은 더없이 중요한 협력 파트너”라고 말했다.이 대통령은 이날 베이징에서 열린 재중 한국인 간담회 모두발언에서 “(이번 중국 방문이) 한중 관계에 있어 부족한 부분을 채우고 정상으로 복구해 더 발전하는 새로운 출발점이 되기를 기대한다”며 이같이 밝혔다.특히 “(베이징에 위치한) 조어대는 북핵 문제 논의를 위한 6자회담이 개최된 곳이기도 하다”며 한반도 평화 문제에 있어 중국의 역할을 강조했다.경제 분야 협력에 대한 언급도 이어졌다.이 대통령은 우선 “한중이 수교한 지도 벌써 30년이 지났다. 양국은 어려운 시기도 겪었지만 서로 교류하면서 눈부신 발전을 이뤘다”며 “10년이면 강산도 변한다는데, 중국은 알리페이와 같은 핀테크 기술을 일상화하고 친환경 정책으로 전기차 보급을 대폭 확대하는 등 많은 변화를 이뤄냈다”고 돌아봤다.그러면서 “제 기억으로는 1월만 되면 ‘2∼3월 중국에서 미세먼지와 분진이 날아오는데 어떡하나’라는 게 대한민국의 가장 큰 현안이었으나, 이제 그런 걱정은 거의 하지 않게 됐다”며 “엄청난 발전”이라고 평가했다.이어 “중국은 세계 시장에서 우리와 경쟁하고 있지만, 한편으로는 신재생에너지, 바이오, 실버산업 등 앞으로 협력할 분야도 무궁무진하게 남아있다”고 강조했다.이번 방중의 의미에 대해서는 “지난해 11월 시진핑 국가주석이 11년 만에 국빈 방한을 했는데, 이번 제 방문은 대한민국 대통령으로 무려 9년 만에 국빈 방중이라고 한다”며 “불과 두 달 만에 한중 양국 정상이 상호 국빈 방문한 것도 유례없는 일”이라고 말했다.이 대통령은 “최대한 빠른 시기에 관계를 정상화하자는 양국의 엄중한 인식이 반영된 것”이라며 “저의 답방은 양국의 새로운 30년을 설계하는 이정표가 될 것”이라고 강조했다.아울러 이 대통령은 “한동안 불법계엄으로 인한 외교 공백이 있었다. 국민주권 정부가 외교 정상화 실현에 박차를 가하고 여러 성과가 있었지만, 오랜 기간 후퇴했던 한중관계를 전면 복원한 것은 최대 성과이자 큰 보람”이라고 언급했다.중국 동포들을 향해서는 “코로나19 팬데믹 시기 많은 기업과 교민이 떠나며 한때 50만을 넘어섰던 재중 한국인 숫자가 지금 20만대 초반으로 떨어졌다고 한다”며 “어려움 속에서 양국 관계의 버팀목이 돼 준 여러분께 감사의 마음을 전한다”고 말했다.이어 “여러분이 다시는 어려움을 겪지 않도록 지금의 긍정적 분위기를 이어가겠다”며 “국익 중심 실용 외교를 통해 (교민들이) 어디에 계시든 조국인 대한민국과 끈끈히 연결돼 있음을 체감할 수 있도록 국가적으로 지원하겠다”고 약속했다.또 “무엇보다 재외국민 투표의 불편함을 반드시 해소하고자 한다”며 “중국의 광활한 지리적 특성에도 투표소가 10곳 밖에 설치돼 있지 않다고 한다. 여러분의 주권 행사에 걸림돌이 발생하지 않도록 제도 개선에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.