李대통령, 이혜훈에 “‘내란 옹호’ 발언 소명하고 단절해야”

이미지 확대 강유정 청와대 대변인. 2025.12.26 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강유정 청와대 대변인. 2025.12.26 연합뉴스

이재명 대통령이 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자가 ‘12·3 비상계엄’을 옹호하는 발언을 했던 것에 대해 “후보자 본인의 명확한 의사 표명이 필요하다”는 뜻을 밝혔다.강유정 청와대 대변인은 이 대통령이 이 후보자의 ‘내란 옹호’ 문제를 보고받고 “용납할 수 없는 내란과 관련한 발언에 대해서는 본인이 직접 충분히 소명해야 하고, (내란과 관련) 단절 의사를 표명해야 한다”고 말했다고 29일 청와대 춘추관에서 열린 브리핑에서 전했다.또 이 대통령이 “서로 같은 생각을 가진 사람들로만 정부를 구성하는 것보다 다른 생각을 가진 사람일지언정 격렬한 토론을 통해 접점을 만들어 새로운 합리적인 정책을 만드는 지점이 될 수 있다”고 말했다면서, 이 후보자 또한 “지명을 통해 실력을 검증받아야 하며 국민 검증을 통과해야 한다”고 강조했다고 덧붙였다.앞서 이 후보자는 윤석열 전 대통령 탄핵 국면에서 탄핵 반대 집회와 윤 전 대통령 석방 집회에 앞장섰다. 후보자 지명 직후 이러한 이력이 문제가 됐고, 이 후보자는 한 인터뷰에서 ‘내란 옹호’ 집회 참석에 대해 “당에 소속된 당협위원장이다보니 당의 입장을 따라간 적이 한 번 있지만 계엄이 다시는 있어선 안 될 일이라는 생각은 분명히 갖고 있다”고 해명했다.김병기 더불어민주당 원내대표의 각종 비위 논란과 관련해서는 “당연히 엄중하게 인식하고 있다”면서도 “의원들이 선출한 원내대표인 만큼, 청와대가 의사 표명에 거리를 둬야 하지 않을까 한다”라며 청와대 차원의 의사 표명은 없을 것임을 시사했다.