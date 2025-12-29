李대통령, 청와대 첫 출근… “이재명 만세” 태극기 든 지지자들 [포착]

李대통령, 청와대 첫 출근… “이재명 만세” 태극기 든 지지자들 [포착]

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-12-29 09:48
수정 2025-12-29 09:54
文 퇴임 후 1330일 만에 청와대 복귀
이재명 대통령이 29일 대통령실 이전 작업이 마무리된 청와대로 출근한 뒤 참모진과 차담을 하고 있다. 2025.12.29 연합뉴스
이재명 대통령이 29일 대통령실 이전 작업이 마무리된 청와대로 출근한 뒤 참모진과 차담을 하고 있다. 2025.12.29 연합뉴스


이재명 대통령이 29일 청와대로 처음 출근했다. 2022년 5월 윤석열 전 대통령이 청와대를 떠난 지 약 3년 7개월 만의 청와대 복귀다.

이 대통령은 이날 오전 9시 13분쯤 대통령 전용차를 타고 청와대 정문을 통과했다.

이 대통령의 집무 개시에 맞춰 청와대에는 봉화기가 게양됐다. 봉황기는 우리나라 행정수반의 상징으로, 대통령 집무실이 있는 곳에 상시 게양된다.

이재명 대통령의 출근 차량 행렬이 29일 청와대 본관으로 들어서고 있다. 대통령의 청와대 복귀는 2022년 5월 이후 3년 7개월 만이다. 2025.12.29 청와대통신사진기자단
이재명 대통령의 출근 차량 행렬이 29일 청와대 본관으로 들어서고 있다. 대통령의 청와대 복귀는 2022년 5월 이후 3년 7개월 만이다. 2025.12.29 청와대통신사진기자단


정문 앞에서 이 대통령을 기다리던 지지자 수십명은 “이재명 만세”, “대통령 파이팅” 등을 연호했다. 일부 참석자는 태극기와 더불어민주당 깃발을 흔들었다.

대통령의 청와대 출근은 문재인 전 대통령 퇴임일인 2022년 5월 9일로부터 1330일 만이다. 윤 전 대통령은 취임 첫날인 2022년 5월 10일 청와대를 떠나 곧바로 용산 청사로 출근했다.

이 대통령은 취임 직후부터 청와대 복귀를 준비했고, 지난 9일 본격적으로 업무시설 이사를 시작해 약 3주 만에 마무리했다.

29일 청와대 앞에서 이재명 대통령 지지자들이 이 대통령의 첫 청와대 출근을 응원하고 있다. 2025.12.29 청와대통신사진기자단
29일 청와대 앞에서 이재명 대통령 지지자들이 이 대통령의 첫 청와대 출근을 응원하고 있다. 2025.12.29 청와대통신사진기자단


29일 청와대에서 근무자들이 봉황기를 게양하고 있다. 봉황기는 우리나라 국가수반의 상징으로, 대통령의 주 집무실이 있는 곳에 상시 게양된다. 2025.12.29 연합뉴스
29일 청와대에서 근무자들이 봉황기를 게양하고 있다. 봉황기는 우리나라 국가수반의 상징으로, 대통령의 주 집무실이 있는 곳에 상시 게양된다. 2025.12.29 연합뉴스


이 대통령은 이날 출근 뒤 청와대 본관에서 참모들과 티타임을 한다. 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장 등을 포함한 수석들이 참석한다.

이후 이 대통령은 청와대 국가위기관리센터를 방문해 안보 상황 등을 점검할 예정이다.
이정수 기자
