오늘 다시 봉황기 올리고 대통령 품는 ‘청와대’

이재명 대통령의 청와대 복귀를 하루 앞둔 28일 시민들이 서울 종로구 청와대 정문에서 손하트를 그리며 기념촬영을 하고 있다. 1330일 만에 청와대 시대가 다시 열리는 29일 오전 0시 대통령을 상징하는 봉황기는 용산 대통령실에서 내려감과 동시에 청와대에 새로 게양됐다. 이 대통령은 첫 공식 일정으로 청와대 본관에서 참모진들과의 모닝 티타임을 갖고 청와대 국가위기관리센터를 방문할 계획이다.

도준석 전문기자