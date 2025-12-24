금관 받은 트럼프, 李대통령에겐 황금 열쇠 선물

방금 들어온 뉴스

금관 받은 트럼프, 李대통령에겐 황금 열쇠 선물

입력 2025-12-24 18:03
수정 2025-12-24 18:03
금관 받은 트럼프, 李대통령에겐 황금 열쇠 선물
금관 받은 트럼프, 李대통령에겐 황금 열쇠 선물 강훈식 대통령실 비서실장은 24일 도널드 트럼프 대통령이 지난 16일 강경화 주미대사와의 환담 자리에서 이재명 대통령에게 각별한 안부와 함께 백악관 황금 열쇠를 전했다고 밝혔다. 강 실장은 대통령 문장(紋章)과 함께 ‘백악관 열쇠(KEY TO THE WHITE HOUSE)’라는 문구가 각인된 황금 열쇠는 5개만 제작되었고, 이 대통령이 그 중 마지막 하나를 받았다고 전했다. 사진은 강 실장이 소셜미디어(SNS)에 공개한 백악관 황금 열쇠의 모습.
강훈식 대통령실 비서실장 페이스북 캡쳐


강훈식 대통령실 비서실장은 24일 도널드 트럼프 대통령이 지난 16일 강경화 주미대사와의 환담 자리에서 이재명 대통령에게 각별한 안부와 함께 백악관 황금 열쇠를 전했다고 밝혔다. 강 실장은 대통령 문장(紋章)과 함께 ‘백악관 열쇠(KEY TO THE WHITE HOUSE)’라는 문구가 각인된 황금 열쇠는 5개만 제작되었고, 이 대통령이 그 중 마지막 하나를 받았다고 전했다. 사진은 강 실장이 소셜미디어(SNS)에 공개한 백악관 황금 열쇠의 모습.

강훈식 대통령실 비서실장 페이스북 캡쳐

2025-12-25 6면
