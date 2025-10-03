李대통령 “재외국민 약 올리나… 투표 쉽게 해야”

김진아 기자
입력 2025-10-02 16:10
수정 2025-10-02 16:10
‘세계 한인의 날’ 기념식 참석해
재외국민 투표 강화·개선 약속

“중국인 무비자 입국 혐오 많아져
국익 훼손 자해행위… 대책 마련을”

이재명 대통령이 2일 서울 광진구 그랜드 워커힐 호텔에서 열린 제19회 ‘세계 한인의 날’ 기념식에서 참석자들과 인사하고 있다. 왼쪽은 김경협 재외동포청장. 연합뉴스
연합뉴스


이재명 대통령은 2일 “가까운 곳에서 대한민국 국민으로서의 주권을 쉽게 행사할 수 있는 조치를 최대한 신속하게 강구하도록 하겠다”며 재외동포 투표권 확대를 약속했다.

이 대통령은 이날 서울 그랜드 워커힐 호텔에서 열린 제19회 ‘세계 한인의 날’ 기념식에 참석해 “매우 아름다운 이야기이긴 하지만 ‘비행기 타고 3시간 가서 투표했다’, ‘1박 2일 투표 신청하고 투표하느라 엄청나게 돈 들었다’ 이런 인증샷 올리는 일, 아름다운 일이긴 하지만”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 “국내에서 열심히 노력하긴 하겠지만 여기에도 많은 이견들이 있다”며 “우편 투표 제도나 정말 간이하게 투표할 수 있는 제도, 그리고 인력 부족으로 몇 개 도시 어쩌면 몇 개 나라를 합쳐서 투표소 하나 만들어 놓고 투표를 하라는 건지 약을 올리는 건지 알 수 없는 이런 상황들을 해결하기 위해서는 지금 당장 많은 인력, 예산이 필요하다”고 했다.

이어 “임시 고용을 해서라도 투표를 최대한 쉽게 가까이에서 할 수 있게 하는 외에 다른 우편 투표 방법 등의 가능한 방법들을 도입해야 하는데 이 제도를 바꾸는 데 대해 많은 논란이 있는 게 사실”이라고 덧붙였다.

이 대통령이 재외국민 투표권을 강조한 것은 이날만이 아니다. 이 대통령은 해외 순방 때마다 동포 간담회를 열고 재외국민 투표권 강화를 약속했다.



한편 이 대통령은 이날 수석보좌관회의에서 중국인 단체 관광객에게 한시적 무비자 입국이 가능해진 것과 관련해 “최근 인종차별이나 혐오가 너무 많아지는 듯하다”고 지적했다. 이 대통령은 “국익과 국가 이미지를 훼손하는 백해무익한 자해행위를 추방해야 한다”며 “관계부처는 선동 행위를 단속하고 인종차별적인 혐오를 근절하기 위한 특단의 대책을 서둘러 마련하라”고 했다.
김진아 기자
2025-10-03 6면
