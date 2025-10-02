“역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-10-02 18:00
수정 2025-10-02 18:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

5일 방송…추석 명절 맞아 ‘K푸드 홍보’
“국민과 세계인이 좋아할 요리 선보여”

이미지 확대
2일 대통령실에 따르면 이 대통령과 부인 김혜경 여사는 연휴 기간인 5일 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’에 출연한다. 사진은 예고 영상 캡처.
2일 대통령실에 따르면 이 대통령과 부인 김혜경 여사는 연휴 기간인 5일 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’에 출연한다. 사진은 예고 영상 캡처.


이재명 대통령 부부가 취임 후 처음으로 예능 프로그램에 출연한다.

2일 대통령실에 따르면 이 대통령과 부인 김혜경 여사는 연휴 기간인 5일 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’에 출연한다.

이 프로그램은 국내 유명 셰프들이 의뢰인의 냉장고에 든 재료로 15분 동안 요리하며 대결을 펼치는 형식이다.

이번 방송은 ‘K 냉장고를 부탁해’라는 주제의 추석 특집으로 특별 편성됐다.

JTBC는 예고편에서 “역대급 게스트가 온다”라며 이 대통령 부부의 방송 출연에 대한 기대감을 키웠다.

방송에서 이 대통령 부부는 ‘K푸드 전도사’를 자처하며, 한국의 제철 농수산물과 전통 추석 음식을 소개한다. 또한 평소 즐겨 먹는 한식과 한가위와 관련된 옛 추억 등을 공유할 계획이다.

대통령실은 “우리 국민뿐만 아니라 세계인이 좋아할 만한 요리를 선보일 것”이라며 “넷플릭스로도 세계에 방영되는 만큼 글로벌 시청자에게 음식을 통한 K컬처의 새로운 매력을 전달할 수 있을 것”이라고 말했다.

이미지 확대
이재명 대통령 부부, 유엔총회 참석차 출국
이재명 대통령 부부, 유엔총회 참석차 출국 유엔총회 참석차 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일 성남 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하며 환송객들을 향해 인사하고 있다. 2025.9.22 연합뉴스
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로