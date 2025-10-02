박진영 “코첼라 이길 K페스티벌 기획”… 하이브·SM·YG도 뛴다

‘장관급’ JYP의 대중문화위 출범

이재명 대통령은 1일 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 ‘장관급’ 공동위원장을 맡은 대중문화교류위원회 출범식에서 “우리 대중문화가 한국 경제의 미래를 책임질 핵심 산업으로 거듭날 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다. 박 위원장은 “(세계적 음악 축제인) 코첼라를 이길 페스티벌을 기획하는 게 위원회의 목표”라고 밝혔다.이 대통령은 이날 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위 출범식에서 축사를 통해 이같이 밝히고 “팔 길이 원칙이라고 ‘지원하되 간섭하지 않는다’는 원칙을 철저히 지켜 현장에서 자율성과 창의성이 제대로 발휘될 수 있도록 지원하겠다”고 했다.이 대통령은 “오늘 출범하는 위원회는 여러 부처의 정책 역량을 결합하고 민간 창의성과 전문성을 활용하는 민관 원팀 플랫폼”이라며 “대한민국과 세계를 잇는 가교로서 교류 협력 확대와 관련 산업 성장까지 함께 이룰 수 있도록 큰 역할을 해 주시길 부탁한다”고 말했다.이 대통령은 이날 공동위원장인 최휘영 문화체육관광부 장관과 박 위원장에게 위촉장을 수여하고, 민간위원으로 7개 분과에서 26명을 위촉했다. SM엔터테인먼트, 하이브, YG엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트를 비롯해 대중음악, 게임, 웹툰·애니, 영화·영상, 라이프스타일, 투자 분과의 주요 기업 대표들이 민간위원에 포함됐다. 정부위원은 문체부, 기획재정부, 과학기술정보통신부, 외교부를 포함한 10개 부처 차관과 대통령실 사회수석으로 구성됐다.이 대통령은 이날 행사에 최 장관, 박 위원장과 함께 한복 차림으로 참석했다. 이 대통령은 위촉식에 앞서 킨텍스에 마련된 K컬처 체험존을 둘러보며 박 위원장과 ‘아이돌 응원봉’의 의미에 대해 이야기를 나누기도 했다.이 대통령은 전시된 아이돌 응원봉을 보며 “지난 겨울에 많이 봤던 것”이라고 말해 웃음을 자아냈는데, 이는 12·3 비상계엄 사태 당시 응원봉 시위를 염두에 둔 발언으로 풀이된다. 박 위원장은 “응원봉은 어마어마한 소속감을 갖게 한다”며 응원봉을 통해 관객들이 K팝 공연의 일부가 된다고 설명했다. 이에 이 대통령은 “팬주권주의”라고 평가하며 “그게 중요하다. 자기를 주인으로 여기느냐, 아니냐 그 차이가 크다”고 말했다.이 자리에서 박 위원장은 걸그룹 블랙핑크 등을 언급하며 “코첼라라고 세계 최고의 페스티벌인데 대중문화교류위에서 이를 이길 페스티벌을 기획하는 게 목표”라고 밝히기도 했다.앞서 이 대통령은 지난달 9일 대통령 직속으로 대중문화교류위를 신설하며 ‘장관급’인 공동위원장에 박 대표를 깜짝 발탁했다. 당시 강훈식 대통령실 비서실장은 “박 대표는 한국을 대표하는 가수 중 한 명으로 K팝의 세계화를 위해 노력해 왔다”면서 “세계인이 우리 대중문화를 더 즐기도록 하는 데 기여할 것”이라며 인선 배경을 설명했다.