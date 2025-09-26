이시바 日총리 30일 방한…한일 정상회담 부산서 열린다

방금 들어온 뉴스

이시바 日총리 30일 방한…한일 정상회담 부산서 열린다

류재민 기자
류재민 기자
입력 2025-09-26 19:04
수정 2025-09-26 19:04
셔틀외교 복원에 따라 부산서 조우
“허심탄회 대화”…공동성명 미지수

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리관저에서 정상회담을 시작하기 전 악수하고 있다. 2025.8.25 대통령실 제공
이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리관저에서 정상회담을 시작하기 전 악수하고 있다. 2025.8.25 대통령실 제공


이재명 대통령이 오는 30일 1박 2일 일정으로 한국을 방문하는 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 한다고 대통령실이 26일 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑을 통해 “양 정상은 부산에서 정상회담, 만찬 등의 일정을 가질 예정”이라고 말했다. 이시바 총리의 방한은 지난 8월 재개된 셔틀외교에 따른 절차라고 강 대변인은 설명했다. 지난달 23~24일 일본을 방문했을 당시 이 대통령은 이시바 총리에 셔틀외교를 제안하며 서울이 아닌 지방에서 만나자고 언급한 바 있다. 약속을 지키는 의미에서 서울 이외의 도시 중에 부산이 회담 장소로 선정됐다.

강 대변인은 “이번 회담을 통해 한일 정상은 양국 간 미래지향 협력의 발판을 더욱 공고히 하고, 역내 평화와 안정을 위한 한일·한미일 공조 강화 방안과 양국 공동 관심사에 대해 허심탄회한 의견을 나누게 될 것”이라고 말했다.

다만 정상회담 개최에 따른 공동성명 또는 합의문 발표는 아직 확정되지 않았다. 이시바 총리가 이미 자민당 총재에서 물러날 의사를 밝혔고 다음달 4일이면 새 총재가 선출될 예정이어서 별도의 발표가 이뤄지지 않을 가능성도 있다.

이시바 총리의 방한은 작년 10월 취임 이후 처음이다. 일본 총리가 양자 회담을 계기로 서울 이외의 도시를 방문하는 건 2004년 고이즈미 준이치로 당시 일본 총리가 제주도에서 노무현 당시 대통령과 정상회담을 가진 이래 21년 만이다. 기시다 후미오 전 총리도 퇴임 직전인 작년 9월 한국을 방문한 바 있다.
류재민 기자
