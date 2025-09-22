[포토] 이재명 대통령 부부, 유엔총회 참석차 출국

방금 들어온 뉴스

[포토] 이재명 대통령 부부, 유엔총회 참석차 출국

입력 2025-09-22 14:07
수정 2025-09-22 15:21
이재명 대통령이 취임 후 첫 유엔총회 참석을 위해 22일 오전 미국 뉴욕으로 출국했다.

취임 직후인 지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 캐나다를 방문한 지 석 달 만에 나서는 다자외교 무대다.

이 대통령은 짙은 회색 정장에 남색 넥타이 차림으로, 김혜경 여사는 하늘색 정장을 입고 오전 11시께 서울공항에서 대통령 전용기인 공군 1호기에 탑승했다.

출국 행사에는 강훈식 대통령 비서실장과 더불어민주당 정청래 대표, 김병기 원내대표, 조승래 사무총장, 제임스 헬러 주한미국대사관 공관차석 등이 참석해 이 대통령 부부를 배웅했다.

이 대통령은 현지시간으로 22일 뉴욕에 도착, 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)와 미국 상·하원 의원단 등에 대한 접견을 시작으로 3박 5일간의 일정을 소화한다.

23일에는 유엔총회 기조연설이 예정돼 있으며, 특히 24일에는 한국 정상으로는 처음으로 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개 토의를 주재한다.

이 대통령은 25일에는 미국 월가의 금융계 인사들과 한국 기업인들을 만나 ‘한국경제설명회(IR) 투자 서밋’ 행사를 가진 뒤 귀국할 계획이다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문
