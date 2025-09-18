[포토] 이재명 대통령, 미국 시사잡지 타임지 표지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 국제사회에서 미국과 함께 서겠지만 중국과의 관계도 소홀히 할 수 없다는 의지를 드러냈다.이 대통령은 18일 공개된 미국 시사잡지 타임 인터뷰에서 “우리의 민주주의와 시장경제라는 가치들은 한미동맹을 기반으로 하고 있다”고 강조하면서도 “중국과의 지리적 인접성과 역사적 관계, 경제적 유대, 민간 교류로 중국과의 관계를 완전히 단절할 수 없다”고 짚었다.그러면서 “우리는 적절한 수준에서 관계를 정리해야 하고 서방 세계가 이 점을 이해해야 한다고 믿는다”며 “미국과 함께 할 것이지만 중국을 자극하지 않기 위해 한중관계도 잘 관리할 필요가 있다”고 말했다.이 대통령은 그렇지 않으면 “한국이 두 진영 간 대립의 최전선에 서게 될 위험이 있다”고 진단했다.한국이 강대국들 사이를 잇는 “가교” 역할을 할 수 있다고 했다.북한과의 관계에 대해서는 압박만이 해답은 아닐 수 있다며 핵 개발 저지를 위한 협상 가능성을 열어뒀다.최근 미국과 진행한 무역 협상과 관련해서는 미국의 요구조건들이 너무나도 엄격했다고 전했다.이 대통령은 그러면서 “그것을 받아들였다면 탄핵당했을 것”이라며 “그래서 미국 협상팀에 합리적인 대안을 요구했다”고 언급했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관에서 열린 정상회담 과정에서 미군기지 소유권을 언급한 것과 관련해서는 “농담을 한 것 같다”고 선을 그었다.이 대통령은 “미군은 이미 기지와 땅을 비용을 내지 않고 사용하고 있다”며 “미국이 이를 소유하게 된다면 재산세를 내야하고, 그걸 면제해줄 수는 없다”고도 했다.정상회담 당시 트럼프 대통령에게 골프채 등을 선물보따리를 안긴 것과 관련해서는 “트럼프 대통령이 훌륭한 골퍼라는 것을 알고 있었기 때문에 그와 골프 한게임 하면 내가 더 큰 차이로 질 수 있다”고 언급했다.취임 후 가장 큰 성과로는 “국내 정치 상황이 안정됐다는 것”이라고 꼽았다.다만 타임은 이 대통령이 한국이 처한 위기 상황도 분명히 인식하고 있으며, 한국을 ‘재부팅’하기 위해 움직이고 있다고 짚었다.이 대통령은 타임에 한국이 “매우 심각한 위기에 처해있다”고 짚으며 “이런 문제를 해결하려면 우리 경제를 다시 성장 궤도에 올려놓고 국민에게 더 많은 기회를 제공해야 한다”고 강조했다.조국혁신당 조국 전 대표와 윤미향 전 의원을 광복절 특사로 사면한 것을 두고 논란이 인 것과 관련해서는 “모든 일에는 양면이 있다”며 “여론이 갈릴 것임을 알았지만 필요한 조치였다”고 답했다.이 대통령은 “한국의 현재 정치 상황은 대립과 분열이 일상화돼, 내 숨소리조차 일부에서는 비판받을 지경”이라며 “이런 문화를 바꾸는 것이 내 의무이자 책임”이라고도 강조했다.북한과의 관계 개선을 이유로 도널드 트럼프 대통령을 노벨 평화상 후보로 추천할 것이냐는 질문에는 “이 문제에 대해 실질적인 진전이 있다면, 그 상을 받을만한 다른 인물은 없다”고 답했다.트럼프 대통령과 관계에 대해서는 “우리 둘 다 많은 것을 성취하고자 하는 강한 열망을 갖고 있고, 사람들이 기억할 업적을 남기고 싶어 한다는 공통점이 있다”고 짚었다.이어 트럼프 대통령은 “패자로 남는 결론에 도달하기를 원하지 않을 것”이라며 “따라서 비이성적인 선택을 하지 않을 것이기 때문에 처음 예상했던 것보다 우리가 더 잘 친해질(connect) 수 있다고 믿는다”고 했다.인터뷰 당일 중국에서 전승절 기념식이 진행됐던 점과 관련해서는 “중국 측이 내가 참석하기를 원했던 것 같지만 더 이상 묻지는 않았다”고 답했다.K컬처 붐에 대해서는 “한국의 문화적 역량은 하룻밤 사이에 만들어진 것이 아니다”며 “K컬처를 통해 세계를 계속 놀라게 할 것이고, 한국의 소프트파워도 더 강화될 것”이라고 언급했다.이번 인터뷰는 이 대통령 취임 100일을 계기로 지난 3일 용산 대통령실에서 진행됐으며, 타임에는 이날 공개됐다.