李, 취임 후 첫 세종 국무회의…“세종집무실·의사당 건립 차질없이 추진”

이 대통령, 취임 후 첫 세종정부청사 국무회의 주재

“행정수도 세종 완성이 균형발전의 주춧돌”

“수도권 일극 아닌 5극 3특 추진에 속도내야”

이재명 대통령, 국무회의 발언 이재명 대통령이 16일 세종시 정부세종청사에서 열린 제42회 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.09.16.

발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 16일 세종시 정부세종청사에서 열린 제42회 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.09.16.

국민의례 하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 16일 세종시 정부세종청사에서 열린 제42회 국무회의에서 국민의례를 하고 있다. 2025.09.16.

이재명 대통령이 세종시에 대통령 제2집무실과 국회 세종의사당 건립을 차질없이 추진하겠다는 의지를 재차 밝혔다.이 대통령은 16일 오전 취임 후 처음으로 정부세종청사에서 주재한 국무회의에서 “세종 회의는 처음인데 빨리 대통령 제 2집무실을 지어서 세종으로 옮겨야 할 것 같다. 너무 여유 있고 좋다”며 “세종 집무실과 세종의사당 건립을 차질 없이 추진해 나가겠다” 말했다.이 대통령은 “세종시는 지역균형발전의 상징 같은 곳”이라며 “오늘 이곳에 와보니까 허허벌판이었던 세종을 오늘날 모습으로 키워낸 우리 성과, 이를 위해서 애쓴 공직자 여러분의 노고에 감사한 마음”이라고 말했다.이어 “사회의 운명을 결정하는 건 여러 요소가 있지만 그중 가장 큰 게 공직자들인 것 같다”며 “국민으로부터 권한을 위임받아서 소위 권력이란 걸 갖고 그 사회 주요한 문제의 의사결정을 한다”고 말했다.그러면서 “공직자들이 바른 마음으로 열성을 다하고 유능하면 전혀 다른 세상을 만들 수 있지만, 한편으로 반대로 보면 공직자 몇몇에 의해서 그 나라 운명이 판이하게 바뀌기도 한다. 망하기도 한다”고 지적했다.이 대통령은 “세종 모습을 보니까 지방분권도, 균형발전도 어느 정도 진척이 있는 것 같고, 어쩌면 서울에서 근무하다가 세종에 와서 자리 잡느라 애쓰는 공직자 덕에 대한민국도 균형발전의 꿈을 현실로 조금씩 만들어가는 것 아닌가 생각이 든다”고 말했다.이 대통령은 “대한민국의 현재 최대 과제는 지속 성장하는 것이고, 지속 성장의 가장 큰 토대는 균형발전”이라며 “과거에는 자원 부족, 기회 부족 때문에 부족한 자원을 한 군데 집중 투자하느라고 소위 불균형 성장 전략을 취하느라 수도권 1극 체제가 됐지만, 이제는 수도권 집중이 한계로 작동한다”고 밝혔다.이어 “지금 같은 방식으로 수도권 집중이 일어나면 수도권은 미어터지고 지방은 소멸해 가는 문제들이 생겨서 대한민국이 지속 성장하기 어렵고 발전이 어렵다”며 “대한민국의 지속 성장 발전을 위해서 이제는 국가균형발전은 선택이 아니라 운명이 됐다”고 말했다.이 대통령은“정부가 이 때문에 ‘5극 3특’이라는 말을 만들어 쓰고 있다”면서 “수도권 일극이 아니라 지방을 포함한 5개 발전 중심부, 그리고 강원·전북·제주 3개 특별자치도를 두는 5극 3특 전략 추진에 보다 속도를 내야 할 것 같다”고 말했다.또 “인공지능과 지역별 맞춤 전략에 따른 균형성장 거점 구축에도 박차를 가하겠다”며 “행정수도 세종의 완성은 균형 발전의 주춧돌을 놓는 일”이라고 강조했다.이번 발언은 이 대통령의 기존 공약을 재확인하는 성격이다. 이 대통령은 지난 대통령 선거 공약집에서 세종에 대통령실 제2 집무실과 국회 의사당을 임기 내 건립하겠다고 밝힌 바 있다.앞서 지난 7월 4일 대전에서 열린 타운홀미팅에서 이 대통령은 ‘대통령실이 언제 세종에 오느냐’는 질문에 “최대한 빨리 와 보도록 하겠다”고 답한 바 있다.당시 이 대통령은 “(세종에) 제2 집무실을 지어서, (대통령이) 서울에서 근무하다가 일부는 또 대전(세종)에서 근무하는 것은 가능하다고 한다”면서 “충청을 행정수도로 만들자거나 대통령실을 세종으로 이전하자는 것은 꽤 오래된 의제인 만큼 지방균형발전 측면에서 이 오랜 약속을 지키는 게 옳다고 생각한다”고 설명했다.내년 정부 예산안에도 대통령 제2 집무실과 국회 세종 의사당 건립에 필요한 초기 예산으로 각각 240억원과 956억원이 반영됐다.정부는 현재까지 세종의사당 건립 비용으로 모두 2153억원의 국비를 편성했다.