문 前 대통령에게 ‘어른의 도리’ 지적한 추미애

이미지 확대 국회 탄핵소추위원장인 추미애 법제사법위원장이 9일 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에서 열린 조지호 경찰청장 탄핵심판 사건 첫 변론기일에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2025.9.9. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국회 탄핵소추위원장인 추미애 법제사법위원장이 9일 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에서 열린 조지호 경찰청장 탄핵심판 사건 첫 변론기일에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2025.9.9. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국회 법제사법위원장인 더불어민주당 소속 추미애 의원은 15일 문재인 전 대통령을 향해 “매를 들어야 할 때 매를 드는 것이 어른의 도리”라고 했다.추 의원은 이날 페이스북에 “매를 불편해하면 아랫사람에 의해 교활하게 이용당한다”며 이같이 말했다.추 의원은 해당 글과 함께 지난 대선 당시 새미래민주당 상임고문이었던 이낙연 전 총리가 국민의힘 김문수 후보와 악수하는 사진, 이 전 총리가 최근 문 전 대통령을 예방한 사진을 글과 함께 게시했다.앞서 이 전 총리는 지난 13일 페이스북에 “추석 인사를 겸해 평산으로 문재인 대통령 내외분을 아내와 함께 찾아뵀다”며 “근황과 지난 일, 그리고 막걸리 얘기 등 여러 말씀을 나눴다”고 했다.추 의원은 문 전 대통령이 재임 당시인 2021년 1월 당시 검찰총장이었던 윤석열 전 대통령을 “문재인 정부의 검찰총장”이라며 “정치할 생각 안 할 것”이라고 말한 기사도 올렸다.이는 문 전 대통령이 지난 대선에서 국민의힘 후보를 지지한 이 전 총리와 최근 만난 것은 물론, 과거 윤 전 대통령을 두둔한 게 모두 잘못이란 주장을 편 것으로 해석된다.