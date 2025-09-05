李대통령, 8일 여야 대표와 오찬 회동…野 장동혁과 별도 단독회동

방금 들어온 뉴스

李대통령, 8일 여야 대표와 오찬 회동…野 장동혁과 별도 단독회동

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-09-05 14:18
수정 2025-09-05 14:51
이미지 확대
이재명 대통령이 5일 인천 송도 컨벤시아에서 열린 바이오 혁신 토론회에서 발언하고 있다. 2025.9.5. 연합뉴스
이재명 대통령이 5일 인천 송도 컨벤시아에서 열린 바이오 혁신 토론회에서 발언하고 있다. 2025.9.5. 연합뉴스


이재명 대통령은 8일 용산 대통령실에서 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 오찬 회동을 한다.

김병욱 대통령실 정무비서관은 5일 브리핑에서 이같이 말한 뒤 “이번 회동은 특별한 의제를 정하지 않고서 자유롭게 진행될 예정”이라고 밝혔다.

민주당과 국민의힘에서는 당 대표 외에 대변인과 대표 비서실장이 각각 참석하기로 했으며, 대통령실에서는 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석이 배석한다.

오찬 뒤에는 이 대통령과 장 대표 간 별도의 단독 회동도 이어질 예정이라고 김 비서관은 전했다.

김 비서관은 “이번 회동은 국정 현안에 대한 허심탄회한 의견 교환을 위해 마련된 자리”라며 “협치와 소통을 강화하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
문경근 기자
