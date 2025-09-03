[단독] 미일 순방 때 李 ‘특유의 미소’ 뒤엔 김혜경 여사의 ‘표정 컨설팅’ 있었다

여유로운 표정·마인드 집중 마크

평소 함께 명상·러닝 ‘컨디션 관리’

李 대신 문화·소외계층 스킨십도

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 미국 순방 당시 미 버지니아주에 위치한 치매 전문 복지기관 '인사이트 메모리 케어 센터' 치료 프로그램을 참관하며 한 참가자와 볼을 맞대고 활짝 웃는 모습.

대통령실 제공

대통령실 제공

이재명 대통령의 한일·한미 정상회담 순방에서는 부인 김혜경 여사가 가장 가까이에서 ‘조용한 내조’로 힘을 보탰다. 특히 긴박한 외교 현장에서 한발 뒤에 떨어져 있으면서도 이 대통령의 컨디션과 마인드 관리를 ‘집중 마크’한 것으로 전해진다.대통령실 관계자는 2일 “(김 여사가) 대통령님 건강과 컨디션을 관리하고 특히 이제 대통령이 말씀을 많이 하시는 만큼 목소리 관리에 되게 신경을 쓰신 것으로 알고 있다”며 “가장 가까운 데서 컨디션을 관리하며 건강을 챙겨 주고 한 게 여사였다”고 했다.김 여사는 순방 기간 특히 이 대통령에게 힘들어도 인상을 쓰지 않고 여유로운 표정을 꾸준히 강조하는 ‘표정 컨설팅’을 했다고 알려졌다. 정상회담 기간 내내 이 대통령이 보여 준 특유의 여유로운 미소가 김 여사 작품인 셈이다.김 여사는 평소에도 매일 이 대통령과 함께 스트레칭과 명상, 러닝 등을 하면서 이 대통령의 컨디션 관리에 신경을 쓴다고 한다. 무엇보다 이 대통령의 목소리 관리를 위해 감기 등을 예방하는 데도 힘을 쏟아오고 있다.한편 이날 서울신문이 입수한 미공개 사진 속 김 여사는 문화계와 소외계층 등을 중심으로 적극적인 스킨십을 했다.그동안 이 대통령의 미일 순방 기간 김 여사의 활동은 굵직한 일정과 이 대통령의 활약상이 주목받을 수 있도록 배경에 머무르며 극히 제한적으로 공개됐다. 사진 속 김 여사는 지난달 25일 미국 버지니아주에 위치한 치매 전문 복지기관 ‘인사이트 메모리 케어 센터’에서 치료 프로그램을 참관하며 참가자들과 볼을 맞대는 등 적극적인 교감에 나서기도 했다.﻿