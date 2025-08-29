“관세 협상 명문화 시간 걸릴 듯”

강훈식 비서실장 美순방 간담회

“복합 요인 많아 구체화 협의 중”

강훈식 비서실장이 28일 용산 대통령실에서 한미 정상회담 결과 등을 설명하는 기자간담회를 하고 있다. 2025.8.28

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강훈식 비서실장이 28일 용산 대통령실에서 한미 정상회담 결과 등을 설명하는 기자간담회를 하고 있다. 왼쪽은 전은수 부대변인. 2025.8.28

연합뉴스

2025-08-29 1면

강훈식 대통령비서실장은 28일 한미 관세 협상 합의 내용을 명문화하는 것과 관련해 “시간이 걸릴 것 같다”고 말했다. 지난 25일(현지시간) 한미 정상회담에서 관세 협상 세부 내용을 조율하지 못한 만큼 한미 양국이 명문화 협의 과정에서 합의 내용을 구체화할 것으로 보인다.강 실장은 이날 기자 간담회에서 관세와 투자, 안보 협상이 서로 복합적으로 연관돼 있기에 한 분야만 명문화하기 어렵다고 설명했다. 강 실장은 “품목관세뿐만 아니라 나중에 결과적으로 어떤 명문화의 형식을 가질 가능성은 높다”면서도 “(명문화에) 시간이 걸리는 것은 이러한 복합적 요인에 기인한다”고 말했다. 아울러 강 실장은 “전술적으로도 시간을 가지는 게 나쁘지 않다는 내부적 판단이 있었다”고 밝혔다.앞서 정부는 한미 정상회담에서 자동차 관세 15% 인하와 반도체·의약품 최혜국대우를 명문화해 달라고 요청했지만 미국 측이 거절한 것으로 전해졌다. 대통령실 관계자도 이날 “관세 협상 합의 내용을 명문화하는 것은 미국 측과 세부 내용을 협의 중이나 형식이나 시기 등은 정해진 것이 없다”고 밝혔다.이재명 대통령의 미국 순방에 이례적으로 동행해 수지 와일스 백악관 비서실장을 만난 강 실장은 회담 뒷이야기도 공개했다.강 실장은 당시 낮 12시로 예정된 정상회담을 앞두고 오전 10시 30분부터 약 40분간 와일스 실장을 만났다. 도널드 트럼프 미 대통령이 소셜미디어 트루스소셜에 ‘한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다’고 밝힌 직후다.강 실장은 “처음 인사를 간단히 하고 트루스소셜에 관해 말했고, 그 뒤로 만남의 의미와 우리가 해야 할 일을 얘기했다”고 전했다. 이어 “마지막에 나오면서 다시 한번 오해하는 부분에 대해 트럼프 대통령께 보고해 달라고 요청했다”며 “제 느낌으로는 처음에 말했을 때 반응이 ‘알겠다’ 정도였다면 마지막엔 ‘보고하겠다’에 가까웠다”고 밝혔다.실제로 이후 백악관 집무실에서 진행된 공개 회담에서 트럼프 대통령은 이 대통령으로부터 관련 설명을 듣고는 “오해라고 확신한다”고 말했다.정상회담이 끝난 뒤 강 실장은 영어로 “좋은 대화였다. 고맙다”며 인사를 건넸고, 이에 와일스 실장은 웃음으로 답했다고 한다. 강 실장은 “40분 대화하는 동안 와일스 실장이 민망할 정도로 안 웃었는데 그때 한번 웃어 줬다”며 “본인도 역할을 했다는 취지로 저는 해석했다”고 술회했다.아울러 트럼프 대통령이 정상회담에서 이 대통령과 수행단에 오찬 메뉴판과 명패, 기념품에 서명을 해 증정한 데 대해 강 실장은 “트럼프 대통령이 서명만 40~50번을 하게 됐는데 이것만 봐도 정성을 들인다는 생각을 지울 수 없었다”고 소개했다.한편 조현 외교부 장관은 이날 언론과의 인터뷰에서 한미 원자력협력협정 개정과 관련, “우리 입장에서는 사용후핵연료를 재처리할 수 있어야 하고 또 농축을 통해 우리도 연료를 스스로 만들어야 한다는 필요성을 느껴 왔다”고 말했다. 이어 “이번(한미 정상회담)에 그런 방향으로 일단 협의하기로 한 것이 굉장히 의미 있는 것”이라고 덧붙였다.한편 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 27일(현지시간) 폭스비즈니스 인터뷰에서 트럼프 행정부가 반도체 기업처럼 조선업도 지분을 인수할 가능성이 있다고 밝혔다. 한국은 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트의 일환으로 미국에 1500억 달러(약 208조원) 규모의 조선업 투자 패키지를 제공할 예정이라 영향을 받을 수 있다는 관측도 나온다.