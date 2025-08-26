“그 펜 제발 팔아주세요” 아우성…“주문 불가” 李 대통령 펜 뭐길래

한미 정상회담서 李 대통령 사용한 펜

“나이스 펜” 칭찬에 트럼프에 선물

펜 제작 업체 “한달 반 동안 수작업”

한미정상회담, 이재명 대통령의 선물 '펜' 이재명 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담에서 방명록 서명을 위해 사용한 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령에게 즉석에서 선물한 펜.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담에서 사용한 뒤 도널드 트럼프 대통령에게 선물한 펜을 제작한 수제 만년필 업체 '제나일' 홈페이지에 "이 대통령의 펜을 사고 싶다"는 글이 쏟아지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2019년 방한 당시 방명록 서명에 사용한 제나일의 펜.

“이재명 대통령의 펜 사고 싶습니다. 모델명이라도 알 수 있을까요?”이 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담에서 사용한 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령에게 선물한 펜이 화제를 모으고 있다. 해당 펜을 제작한 업체에는 “나도 사고 싶다”는 문의가 쏟아지고 있지만, 해당 제품은 ‘단 하나’뿐인 제품으로 구매하고 싶어도 구매할 수 없는 상황이다.26일 수제 만년필 제작업체 ‘제나일’에 따르면 정상회담에서 이 대통령이 방명록에 서명할 때 사용한 펜은 제나일이 대통령실의 의뢰를 받아 약 한달 반 동안 만든 제품이다.대통령실은 제나일에 모나미의 네임펜이 들어갈 수 있는 펜 케이스를 제작해달라고 요청했다. 가벼운 무게에 봉황과 태극 문양을 각인해달라는 특별 주문도 있었다.이에 제나일은 시중에 판매 중인 모나미 네임펜의 펜심을 다듬고 정성스런 수작업을 거쳐 지난달 중순 완성된 펜을 대통령실에 전달했다.이 대통령은 정상회담 말미에 방명록을 작성하면서 해당 펜을 사용했다. 이어 트럼프 대통령이 펜에 관심을 보이며 “도로 가져갈 것이냐”라고 물었고, 이 대통령은 트럼프 대통령에게 가져가도 좋다는 제스처를 취했다. 트럼프 대통령은 펜을 살펴보며 “좋은 펜”(nice pen)이라며 칭찬을 늘어놓았다.이날 증시에서는 ‘트럼프의 극찬을 받았다’며 모나미의 주가가 상한가를 기록했다.정상회담에서 이 대통령의 펜이 주목을 받자 펜을 제작한 제나일에도 관심이 쏠렸다. 이날 제나일 홈페이지 게시판에는 이 대통령의 펜을 구입하고 싶다는 문의 글이 수십건 쏟아졌다. 다만 제나일 측은 해당 펜이 대통령실의 주문을 받아 특별 주문한 것으로, 판매는 물론 가격 책정조차 어렵다는 입장이다.이날 제나일 홈페이지에서는 만년필과 수성펜 등 모든 제품의 주문이 불가한 상황이다. 제품 주문 및 문의가 폭주하자 주문 창을 잠시 닫아둔 것으로 전해졌다.제나일은 앞서 문재인 전 대통령과도 인연을 맺은 바 있다. 문 전 대통령은 재임 시절 여야 5당 원내대표와 블랙리스트 피해 예술인 등에게 제나일의 제품을 선물로 건넸다.트럼프 대통령과도 ‘구면’이다. 트럼프 대통령은 2019년 방한 당시 제나일의 만년필로 방명록에 서명했다.