[포토] ‘재미동포 만찬 간담회 참석’ 이재명 대통령 부부

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 24일(현지 시간) 방미 첫 일정으로 재미동포들을 만나 “내일 트럼프 대통령과 정상회담을 갖고 급격한 국제 질서 변화에 함께 대응해 한미동맹을 발전시켜 나갈 방안을 모색할 것”이라며 “한미 동맹의 든든한 주역이었던 동포 여러분께서 새로운 역사를 만들어가는 이 여정에 함께해 주실 것으로 믿는다”고 말했다.이 대통령은 현지 시간으로 24일 오후 워싱턴 DC에 위치한 한 호텔에서 재미동포들과 만찬 간담회를 갖고 “이렇게 지구 반대편에서 여러분들을 뵙게 돼 정말 반갑고 또 한편으로 가슴 뭉클하다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 올해가 광복 80주년임을 언급하며 “낯선 땅 미국에서 무수한 역경을 기회로 바꿔낸 동포 여러분의 존재야말로 조국의 미래를 밝히는 귀중한 등불”이라고 격려했다.또한 “무엇보다 한국인의 정체성을 소중히 간직하며 미국 사회의 보편·모범적인 구성원으로 뿌리 내려 각 분야의 미래를 선도하고 계신 여러분들이 한국과 미국 두 나라를 잇는 든든한 가교”라고 강조했다.그러면서 재미동포들에 대한 제도적 지원 확대를 약속했다.특히 이 대통령은 “사회적 공감대가 필요하기에 단박에 쉽게 해결될 수는 없겠지만, 재미동포 여러분들의 오랜 과제인 복수 국적 연령 하향 문제를 해결하는 일에 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.아울러 “여러분이 대한민국 주권자로서 권한 행사를 하고, 책임과 역할을 다하는 데 부족함이 없도록 투표할 수 있는 장소나 장치, 제도도 잘 만들도록 하겠다”고 덧붙였다.현장에 있던 동포들은 박수와 환호로 환영했고, 이에 이 대통령은 “자랑스러운 조국을 만들어 보답하겠다”고 화답했다.이날 간담회 행사에는 김혜경 여사도 한복을 입고 참석했다. 한인 사회에서는 앤디 킴 미 연방 상원의원, 이준호 주미대사대리, 은 양 NBC 앵커, 문숙 광복회 워싱턴지회장, 스티브 리 워싱턴 한인연합회장 등이 함께 자리했다.만찬 간담회를 마친 이 대통령은 휴식을 가진 뒤 현지 시간 25일 낮, 한국 시간으로는 26일 새벽 시간대에 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에 나설 예정이다.