이 대통령, ‘실용·셔틀외교’ 日일정 마무리하고 美워싱턴으로 출발

이재명 대통령이 24일 오후 일본에서의 1박2일 일정을 마무리하고 미국 워싱턴DC로 출발했다.이 대통령은 전날 오전 도쿄에 도착해 재일교포들과 간담회를 가진 뒤 오후에 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 했다.일본 현지에서는 한국의 대통령이 취임 후 첫 양자 외교 방문국으로 일본을 택한 것은 이 대통령이 처음인 동시에 광복절이 있는 8월에 일본을 방문한 것도 처음이라고 의미를 부여했다.한일 정상은 이번 회담을 통해 과거사에 대한 문제는 지속해서 양국이 고심하되 협력할 부분에 대해 실용적으로 접근해 미래지향적인 한일관계를 발전시켜 나가는 데 방점을 찍었다.민감한 현안으로 대립하기보다는 ‘같이하는 이웃’으로 서로를 규정하고 한일관계 발전과 한미일 협력 강화를 도모하는 것이 양측 모두에 도움이 될 것이라는 두 정상의 판단이 깔렸다는 게 정치권의 분석이다.회담에서 이 대통령은 “국제질서가 요동치고 있다”면서 “가치·질서·체제·이념에서 비슷한 입장을 가진 한일 양국이 어느 때보다 협력 관계를 강화해야 한다”고 강조했다.이번 순방의 하이라이트인 한미정상회담을 앞두고 한일관계 발전을 통해 한미일 협력을 추동하겠다는 의지를 부각, 도널드 트럼프 미국 대통령과의 협상에 있어 우호적인 환경을 조성해놓겠다는 판단으로 풀이된다.위성락 국가안보실장도 이날 브리핑에서 이번 일본 방문의 성과에 대해 “취임 2개월 만에 일본을 찾아 한일 셔틀외교를 조기에 복원했다”며 “일본과 미국을 연계하면서 한미일 협력 강화를 실현했다고 볼 수 있다”는 평가를 내놨다.이 대통령은 현지시간으로 이날 오후 워싱턴DC에 도착한다.다음날인 25일에는 이 대통령 취임 82일 만에 첫 한미정상회담이 예정돼 있다.한미정상회담에서는 지난달 말 타결된 관세협상의 세부 협의를 비롯해 주한미군의 전략적 유연성 등 굵직한 현안에 대한 폭넓은 논의가 있을 것으로 보여 이 대통령은 회담 전까지 준비에 총력을 기울일 것으로 보인다.