[포토] 이재명 대통령, 재일동포 오찬 간담회 참석

일본을 방문 중인 이재명 대통령이 23일 이른바 ‘간첩조작사건’으로 피해를 본 재일교포들에 대해 공식으로 사과했다.
이 대통령은 이날 도쿄 시내 호텔에서 가진 재일 교포들과의 오찬 간담회에서 “동포 여러분이 걸어온 길은 대한민국 현대사와 결코 분리할 수 없으며, (그 중에는) 직시해야 할 부끄럽고 아픈 역사가 있다”면서 이런 뜻을 밝혔다.
이 대통령이 언급한 간첩조작사건은 1975년 김기춘 당시 중앙정보부 대공 수사국장의 주도로 재일교포 21명이 간첩 혐의로 조작 기소된 사건으로, 이후 진실화해위원회의 재심 권고를 통해 관련자들에게 무죄가 선고됐다.
이 대통령은 “위대한 민주화 여정 속에 많은 재일 교포가 억울한 피해자로 고통을 겪었다”며 “대한민국 대통령으로서 국가 폭력의 희생자와 가족 여러분에게 진심으로 위로의 말씀을 드리고 공식적으로 다시 한번 사과드린다”면서 고개를 숙였다.
이 대통령은 이 자리에서 과거 간토대학살에 대한 언급도 이어갔다.
이 대통령은 “100년 전 아라카와 강변에서 벌어진 끔찍한 역사, 여전히 고향 땅에 돌아가지 못한 채 일본 각지에 흩어져 있는 유골들의 넋을 결코 잊지 않겠다”고 말했다.
이어 “다시는 반인권적인 국가 폭력이 벌어지지 않는 나라다운 나라, 국민의 안전한 일상을 책임지는 부강한 나라를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 약속했다.
이 대통령이 거론한 ‘아라카와 강변에서 벌어진 역사’는 간토대학살을 의미하는 것으로 보인다.
이 대통령은 그러면서 “아픔과 투쟁이 반복된 굴곡진 대한민국 역사의 굽이굽이마다 동포들의 헌신과 희생이 있었다”고 거듭 강조한 뒤, “정부는 여러분의 애국심을 잊지 않고 꼭 기억하고 보답하겠다”고 다짐했다.
이 대통령은 한일관계에 대해서는 “긴 세월의 우여곡절을 넘어 한일 관계가 새로운 미래를 위해 새롭게 나아가고 있다”고 평가했다.
이어 “여러분의 빛나는 활약이 다음 세대까지 이어지도록 동포사회에 귀 기울이고 필요한 지원을 아끼지 않고 확대하겠다”고 약속했다.
동시에 재일교포들의 적극적인 투표 참여를 독려하기도 했다.
이 대통령은 “여러분이 투표하는 데 겪는 수고로움을 덜기 위해 저 역시 노력하겠다”며 “인간 중심의 아름다운 나라를 만들 테니 여러분도 주권자로서 꼭 투표해달라”고 언급했다.
이날 간담회에는 재일동포 200여 명이 참석했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지