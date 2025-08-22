우상호 “조국 사면, 李대통령 크게 피해”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

우상호 “조국 사면, 李대통령 크게 피해”

김진아 기자
김진아 기자
입력 2025-08-22 00:49
수정 2025-08-22 00:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

정무수석 기자간담회

“피할 수 없어 한 일, 고뇌 어린 결단”
대통령 측근 제외 원칙에 이화영 빼
“檢개혁 로드맵 보고, 李 괜찮다 말해”우상호 대통령실 정무수석은 21일 “정치인 특별사면으로 크게 피해 본 분은 이재명 대통령”이라고 말했다. 조국 전 조국혁신당 대표 등에 대한 사면 이후 지지율이 하락하자 사면은 대통령의 고뇌가 담긴 정치적 결단이었다는 점을 강조하며 수습에 나선 것이다.

우 수석은 이날 용산 대통령실에서 기자간담회를 열고 “대통령 임기 중에 조 전 대표 사면을 피할 수 없을 것 같다는 정무적 판단을 먼저 했다”며 “취임 초기에 하는 게 어차피 한다면 가장 바람직하다 해서 사면 결정을 했다”고 말했다.

이어 “정치인을 사면하게 되면 민생 사면의 빛이 바래고 지지율도 4~5% 포인트 빠질 것이다, 그것을 감수하겠느냐고 했고 (이 대통령은) 그때부터 고민에 들어가며 휴가를 가셨다”고 했다. 우 수석은 “대통령이 휴가 중에 연락이 오셔서 ‘피해가 있더라도 해야 할 일은 합시다’ 해서 결론이 났다”고 전했다.

우 수석은 “이익을 위해 한 것은 아니고 피할 수 없으면 할 수밖에 없다. 그래서 고뇌 어린 결정이었다”고 덧붙였다. 우 수석은 대통령 측근, 선거법 사범 등을 제외하는 것을 원칙으로 삼았다고도 설명했다. 그러다 보니 이 대통령의 측근인 이화영 전 경기도 평화부지사가 제일 먼저 제외됐다는 것이다.

우 수석은 최근 김병기 더불어민주당 원내대표를 포함해 여당 지도부가 주장하는 공공기관장 임기 제도 개선에도 힘을 실었다. 우 수석은 “국민의 세금으로 운영되는 공공기관은 국민이 선출한 대통령의 국정 철학을 일관되게 반영해야 한다는 게 다수의 여론”이라며 ﻿“특히 계엄과 대통령 탄핵의 혼란을 틈타 임명된 공공기관장에 대한 문제는 심각하게 바라봐야 한다”고 지적했다.

전날 대통령실과 민주당이 수사와 기소 분리 원칙을 반영한 정부조직법 개정안을 우선 처리하기로 한 것에 대해선 “이 방안을 만찬 시작 30분 전에 이 대통령에게 보고했다”고 했다. 그러면서 “이 대통령은 ‘괜찮다’고 말했고 정청래 대표도 이 대통령에게 ‘감사하다’고 할 정도로 두 분 다 이 방안에 흡족해했다”고 밝혔다.



우 수석은 “이 대통령이 순방을 마친 뒤 다음달부터는 민생 안정 경제 살리기 프로그램에 집중하기로 했다”며 “타운홀 미팅도 재개할 것”이라고 예고했다.
김진아 기자
2025-08-22 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로