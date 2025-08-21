케데헌 감독·트와이스 만난 李대통령… “K팝 비전 논의”

아리랑 방송 특별 프로그램 출연

이미지 확대 광복 80주년을 기념하고 한미 정상회담 성공을 기원하는 대통령실의 ‘태극기 디지털 굿즈’가 20일 공개됐다. ﻿왼쪽부터 데니 태극기, 서울 진관사 태극기, 김구 서명문 태극기.

대통령실 제공

이재명 대통령이 20일 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 메기 강 감독과 걸그룹 트와이스를 만나 K팝의 현재와 미래를 논의했다. 이 대통령은 이날 녹화방송 형태로 공개된 아리랑 국제방송 특별 프로그램 ‘K팝 더 넥스트 챕터’(K-Pop:The Next Chapter) 프로그램에 출연했다.‘K팝의 현재와 앞으로의 비전’을 주제로 진행된 프로그램에는 이 대통령 외에도 케데헌 감독 매기 강, 트와이스의 지효·정연, 음악 프로듀서 겸 디제이 알티(R.Tee)와 평론가 김영대가 출연했다.대통령실은 이번 프로그램에 대해 “산업계의 다양한 관계자와 함께 K팝이 쌓아 온 세계적 위상과 글로벌 콘텐츠가 보여 준 확장성과 새로운 가능성을 조망하고, 이를 토대로 K팝이 다음 단계로 나아가기 위한 비전과 아이디어를 나누기 위한 자리로 마련했다”고 설명했다. 대통령실은 이날 프로그램에서의 논의 내용을 앞으로의 정책 방향 설정에도 활용해 나갈 계획이다.앞서 이 대통령은 지난 18일 열린 을지국무회의에서 ‘케데헌’을 언급하며 “국립중앙박물관에 관람객이 몰려들고 ‘뮤지엄 굿즈’도 연일 매진되고 있다. K문화 강국을 위한 여정에 더욱 박차를 가해야겠다”고 강조하기도 했다.이어 이 대통령은 국무위원들을 향해 ‘K콘텐츠’의 세계적 확산을 지원할 종합 대책을 마련하라고 지시하기도 했다. 이 대통령은 “K컬처는 국력 신장에 새로운 동력”이라며 “관계 부처는 지원하되 간섭하지 않는다는 ‘팔길이 원칙’에 입각해 K콘텐츠의 글로벌 확산 전략 수립과 지원, K팝 등 관련 시설 인프라 확충을 포함해 종합적 대책을 마련해 달라”고 주문했다.한편 대통령실은 이날 광복 80주년 기념 및 오는 25일 열릴 한미 정상회담의 성공을 기원하며 ‘데니 태극기·서울 진관사 태극기·김구 서명문 태극기’ 3종을 디지털 굿즈로 제작해 배포한다고 밝혔다. 대통령실은 “이번 굿즈는 단순한 기념품이 아니라, 선열들의 숭고한 희생과 독립 정신을 국민이 일상에서 함께 기리고 한미동맹의 미래를 준비하는 의미를 담아 기획됐다”고 설명했다.