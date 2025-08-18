[포토] 진관사 방문한 이재명 대통령 부부

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 광복절 연휴 마지막 날인 17일 일제강점기 독립운동을 다룬 영화를 시민들과 함께 관람했다.이 대통령은 영화 관람 직후 “광복 80주년의 의미를 되새기자”는 취지의 메시지를 남겼다.이 대통령과 부인 김혜경 여사는 이날 오전 11시 40분 서울 용산 아이파크몰 CGV 영화관에서 약 1시간 40분 동안 홍범도 장군의 무장투쟁을 다룬 영화 ‘독립군:끝나지 않은 전쟁’을 관람했다.영화를 연출한 문승욱 감독을 비롯해 내레이터로 참여한 배우 조진웅, 정종민 CJ CGV 대표이사, 홍범도장군기념사업회 이사장인 더불어민주당 박홍근 의원과 배우 이기영·안재모 씨 등이 동석했으며,특히 사전 추첨을 통해 모집한 일반 시민 119명도 영화관을 찾았다.이 대통령은 영화관람 뒤에는 서울 은평구 불광동의 재래시장인 ‘연서시장’을 깜짝 방문했다.이 대통령은 전 국민에게 지급한 소비쿠폰의 효과가 현장에서도 체감되는지 상인들에게 물었고, 상인들은 “매출이 크게 늘었다”, “효과가 제법 괜찮다” 등의 답을 했다고 강유정 청와대 대변인이 서면브리핑에서 밝혔다.이 대통령은 “아내가 내 쿠폰까지 인천 계양산 시장에서 다 쓰고 왔다”며 “소비쿠폰 덕에 시장에 활력이 돈다니 다행이다. 소상공인, 자영업자들이 살아야 나라 경제가 산다”고 화답했다고 한다.이 대통령은 이후 시장에서 순대, 떡볶이, 튀김, 떡 등을 직접 사기도 했다.시장 방문 중 이 대통령은 ‘지역 내 장애인학교 설치 문제를 해결해야 한다’는 한 주민의 민원을 길을 멈추고 듣기도 했고, 김미경 구청장에게는 은평구의 수해 상황에 잘 대응하도록 당부했다.이 대통령 부부는 이어 진관사를 방문해 나라의 안녕과 국민의 평안, 원만한 국정운영을 기원하는 ‘축원화청’을 들었다.이 자리에서 진관사 주지 법해 스님은 이 대통령에게 진관사의 보물인 태극기와 독립신문을 보여줬다. 진관사 태극기는 우리나라 사찰에서 최초로 발견된 일제강점기 시절 태극기다.이 대통령은 이후 진관사에서 저녁 공양(식사)을 스님들과 함께하면서 “어지러웠던 지난날을 뒤로 하고 국정을 정상화하는 데 매진하고 있다. 서로 갈라져 상처 입은 국민을 잘 보듬고 끌어안아야 한다”고 말했다.아울러 “앞으로 있을 정상회담 일정을 잘 해내야 한다”는 언급도 했다고 강 대변인이 전했다.